Arraiais tradicionais, festas alternativas, bolas de berlim com sardinha: 15 ideias para a noite de Santo António, em Lisboa

Sexta-feira é noite de festa em Lisboa. Dos arraiais tradicionais às festas alternativas, dos jantares temáticos aos concertos, eis 15 ideias para aficionados dos Santos e quem quer fugir a multidões.

A Vila Berta, na Graça, é um dos pontos da cidade que motivará romarias esta sexta-feira à noite

A Vila Berta, na Graça, é um dos pontos da cidade que motivará romarias esta sexta-feira à noite Bruno Colaço / Sábado

“Onde é que tu estavas no 25 de abril de 74?”, perguntava insistentemente há uns anos Artista Bastos, famosa personagem de Herman José, no programa Herman Enciclopédia. Está na hora de a substituir por outra: onde estava, caro leitor, na noite de Santo António de 2026? Ainda está por vir mas não faltam opções, mais e menos tradicionais, para as comemorações da próxima sexta-feira, em Lisboa. Vamos a elas?

Ruth Marlene em Campolide, um desfile de estrelas no Campo Pequeno

É preciso alguma dose de coragem e outra tanta de paciência para um notívago se aventurar por bairros tradicionais numa noite de Santo António: coragem para aguentar os encontrões constantes, as caminhadas de pés no ar empurrado por multidões; e paciência para enfrentar a missão espinhosa de encontrar um táxi ou TVDE ao longo da madrugada, verdadeiras agulhas no palheiro que é uma multidão exasperada de telemóvel em punho.

Ainda assim, um clássico é um clássico e os mais resistentes, vulgo jovens, podem tudo - não será de estranhar encontrá-los em Alfama, no Arraial de São Miguel, na Madragoa, no Largo Santo Antoninho, na Bica, na Vila Berta, no bairro da Graça - zona do País com maior concentração de polos e camisas por metro quadrado e onde se ouvirá o grupo Deixa Rolá, que não destoa visualmente da fauna local - ou no Arraial Resiste, o bastião da Mouraria, em que a música será garantida por Telefonia e Suricata da Mouraria, nomes que nos dispensam de explicar porque é este o arraial mais alternativo da cidade.

No Arraial de Alcântara também se ouvirá música, mas quem aprecia uns Santos Populares vividos com espaço, sem encontrões, com casas de banho, sem grandes filas no bar, com facilidade de chegar e sair de TVDE (enfim, uns Santos familiares) talvez faça bem em deslocar-se a Campolide. Ali, no arraial Santos à Campolide, na Quinta do Zé Pinto, Ruth Marlene vai desfilar êxitos a partir das 22h - Queres é Festa, Coisinha Sexy, A Moda do Pisca Pisca, Mexe, Mexe que Eu Gosto, Coração, Coração Sem Dono (terá Marlene o recorde de títulos de canções com vírgulas pelo meio?) e Só à Estalada não deverão faltar. A partir da meia-noite, a música fica entregue a DJ Pietro.

Outro arraial menos tradicional mas familiar é o Grande Arraial Sagres Avenidas Novas, conhecido popularmente como “o arraial do Campo Pequeno”. Ali, ao pé da Praça de Touros, a noite vai estar entregue a DJ Overule, que preparou uma tarde e uma noite especiais, com muitos convidados: TT (das 19h às 19h45), Jorge Guerreiro, o autor do grande êxito Vou Alugar um Quarto (19h45 até 20h15), Mike El Nite (20h15 até 22h), Los Bravos (22h às 24h), Valas (já de madrugada, das 0h às 2h) e Saint Caboclo (a encerrar, das 3h às 4h) são alguns dos mais afamados. Festa rija em perspetiva.

Taxi em Alvalade, Kiko is Hot no Restelo

Do Campo a Pequeno a Alvalade é um pulinho, pelo que talvez dê para fazer um peddy-paper de arraiais e ir aos dois. No Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito, organizado pela Junta de Freguesia de Alvalade e pelo Clube de Rugby São Miguel, atua a banda Tudo ao Molho, uma invenção da marca Paladin (palmas ao génio do marketing pelo nome) e os históricos Taxi, autores de clássicos do pop-rock nacional como Chiclete e Cairo.

Já falámos de Ruth Marlene e de T. T.: eis dois cantores que vão ter uma noite de Santo António agitada. Além de atuar às 22h em Campolide, Ruth Marlene estará também no número 49 da Calçada dos Barbadinhos, no Arraial NIT CCPSE - mais conhecido como “arraial de Santa Engrácia”. O mesmo evento que recebe, na mesma noite, T.T., que passa também pelo Campo Pequeno nestas celebrações. Um verdadeiro lufa-lufa. DJ Allonzo fecha o cartaz da noite neste arraial de que pode não ser fácil sair (se a sua casa estiver demasiado longe para uma caminhada) mas onde não faltará espaço para dançar.

Junto à Bica, em plena Calçada do Combro, o Arraial de Santa Catarina oferece um pátio simpático, mesas corridas, serviço à mesa para os sortudos que a conseguirem e opções de comes e bebes à venda (os clássicos: sardinhas, bifanas, chouriço assado, cerveja…) para a noite de Santo António. Em palco, Pedro Oliveira estará incumbido de animar as hostes.

Ainda falta falar de muitos, mas - que nos perdoem os ausentes, que figuram no inevitável e muito utilizado “Excel dos Santos” - fica a nota de mais dois arraiais que poderá valer a pena visitar esta sexta-feira. No Grande Arraial de Belém, no Parque dos Moinhos de Santana, no Restelo, Kiko is Hot e DJ Zé Tuga serão as estrelas da noite, responsáveis pela banda sonora. E n’O Arraial que Deu, organizado pela revista Divergente e pelo atelier de arquitetura Traça, na Rua de Arroios, a música está entregue, até às 4h de sábado, a Passiva, Casal Boss e à dupla de radialistas Hugo Van der Ding-Tiago Ribeiro.

Cerveja artesanal, sardinha reinventada

Lisboa estará em festa e nem só dos arraiais habituais, mais ou menos tradicionais, se faz a programação da cidade para a noite desta sexta-feira, 12 de junho.

Comecemos este roteiro alternativo pela Musa Marvila, fábrica e bar da cervejeira artesanal homónima que propõe a festa Nem Santas, nem Populares, com atuações da dupla Quimeras d’Mel e sets de DJ de Sapatrux e Malandras.

No Rossio Gastrobar, a música é outra. No topo do hotel Altis Avenida, com uma vista desafogada e panorâmica da cidade, este “bar gastronómico” promete “Santos Populares Vistos de Cima”, um evento que chega este ano à quarta edição. À carta clássica de petiscos e cocktails da casa, juntam-se este ano três iguarias criadas por Gonçalo Rodrigues, chef executivo do restaurante algarvio Aladin Grill que o chef executivo do Rossio Gastrobar, João Correia, convidou para o evento.

Uma bola de berlim com sardinha e pimentos (€9), como snack, uma entrada de bowl de gamba da costa, amêndoa, manga e agrião (€17) e um prato principal de “captura do dia”, xerém de tomate e molho de caldeirada (€25) são as propostas do chef do Algarve.

A uma curta distância, bem no centro da cidade, junto ao Largo Camões, fica o Bairro Alto Hotel, que também tem uma proposta para esta noite. O rooftop que fica no sexto piso do hotel, e que garante uma das melhores vistas da cidade, vai ter um jantar especial com banda sonora a preceito.

Preparada pelo chef residente, Fábio Pereira, a ementa da noite inclui ostras à bulhão pato, tosta de sardinha curada com cenoura algarvia, empada de chambão e paleta ibérica, febra no pão com piri-piri e cerveja preta e pudim de pão com creme de ovos e citrinos. O jantar tem o custo de €45 por pessoa e as reservas - que podem ser feitas a partir das 18h - devem ser feitas por telefone (213 408 288) ou por e-mail (bahr@bairroaltohotel.com ou guest.service@bairroaltohotel.com).

No hotel Torel Palace Lisbon, que integra o grupo hoteleiro Torel Boutiques, o fim de tarde e início de noite (até às 22h30) também será festivo. Ali vai acontecer um “barbecue de Santo António”, servindo-se pratos típicos desta noite, como caldo verde com broa e picadinho de chouriço (€3,50), sardinhas grelhadas com broa de milho (€10), chouriço assado (€7), torricado de porco (€11), bifana (€5), pão com chouriço (€4), salada de pimentos assados (€4,50). Quem quiser rematar o arraial com algo doce pode optar por sobremesas como gelados artesanais (uma bola €3,50, duas bolas €5,50), churros de caramelo (€3,50), bolo de bolacha (€3,50) e copo de fruta (€4,50).

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Música portuguesa na Feira do Livro, eletrónica em Belém

Menos alinhada com a estação e menos gastronómica, mas musical, é a proposta de Gabriel Gomes para a noite de sexta-feira. O acordeonista português, fundador de grupos como Sétima Legião e Madredeus, vai dar, a partir das 21h30, um concerto no Auditório Lusíadas Saúde, no recinto da Feira do Livro, no Parque Eduardo VII. A entrada é livre.

Se é fã de música eletrónica e está com vontade de dançar, saiba que esta sexta-feira o Terreiro das Missas em Belém vai acolher a estreia nacional de Golfos, que a organização do evento apresenta como um projeto colaborativo de Dennis Cruz e PAWSA, “dois dos nomes mais reconhecidos da cena house e techn-house internacional”.

É a estreia em Portugal do duo neste formato, num evento ao ar livre com vista para o Tejo que começa às 21h e termina à 1h de sábado, 13. No foodcourt do evento, não faltarão sardinhas e bifanas, promete a promotora do evento, a portuguesa As We Are, que espera receber cinco mil pessoas. Os bilhetes variam entre os €44,92 e os €56,15 (há bilhetes VIP a €134,76) e as portas abrem às 16h.

Quem quiser uma noite diferente pode dirigir-se à Casa do Comum, espaço cultural do Bairro Alto (fica no número 285 da Rua da Rosa) que esta sexta-feira à noite propõe, a partir das 23h, um DJ set de Faísca, prometendo “uma mistura eclética e groovy” para dançar.