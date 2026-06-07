"Alice e Steve": na Disney+, a comédia de que estávamos a precisar

A amizade entre Steve e Alice é abalada quando o primeiro começa a namorar com a filha da segundaD. R.
Amigos de longa data: há algo de especial neles e com eles, não há? Excepto quando um destes provoca danos irreparáveis numa relação. Essa é a história de Alice e Steve, comédia britânica que estreia a 8 de junho na Disney+, com Nicola Walker e Jemaine Clement nos papéis principais, criada por Sophie Goodhart e realizada por Tom Kingsley. Foi mostrada há semanas em Cannes onde ganhou galardões para Melhor Série, Prémio Especial de Interpretação e também foi votada para Melhor Série pelo júri de estudantes convidado para o festival. Mereceu isto tudo? Não vimos as outras – ainda – mas, depois de vistos os seis episódios de Alice e Steve, há à-vontade para concordar com os prémios.