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"Alice e Steve": na Disney+, a comédia de que estávamos a precisar

Não é uma comédia de piadinhas mas é o humor britânico a funcionar na perfeição. Em seis episódios, conta-se uma história de relações que se desfazem e novos amores que começam. Estreia a 8 de junho.

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André Almeida Santos 07 de junho de 2026 às 18:00
A amizade entre Steve e Alice é abalada quando o primeiro começa a namorar com a filha da segunda
A amizade entre Steve e Alice é abalada quando o primeiro começa a namorar com a filha da segunda D. R.

Amigos de longa data: há algo de especial neles e com eles, não há? Excepto quando um destes provoca danos irreparáveis numa relação. Essa é a história de Alice e Steve, comédia britânica que estreia a 8 de junho na Disney+, com Nicola Walker e Jemaine Clement nos papéis principais, criada por Sophie Goodhart e realizada por Tom Kingsley. Foi mostrada há semanas em Cannes onde ganhou galardões para Melhor Série, Prémio Especial de Interpretação e também foi votada para Melhor Série pelo júri de estudantes convidado para o festival. Mereceu isto tudo? Não vimos as outras – ainda – mas, depois de vistos os seis episódios de Alice e Steve, há à-vontade para concordar com os prémios.

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