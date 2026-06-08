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Já vimos o novo filme de Spielberg: "O Dia da Revelação" é entretenimento puro

O novo filme de Steven Spielberg mostra que o cineasta de "Tubarão" e "E.T." continua a ser um grande contador de histórias. Estreia esta quarta-feira, dia 10, em Portugal.

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Nuno Miguel Guedes 08 de junho de 2026 às 07:00
A atriz Emily Blunt interpreta Margaret Fairchild, uma meteorologista (e antiga jornalista) norte-americana
A atriz Emily Blunt interpreta Margaret Fairchild, uma meteorologista (e antiga jornalista) norte-americana D. R.

Comecemos, por uma vez, por um truísmo: Steven Spielberg é um dos melhores contadores de histórias do cinema contemporâneo. Não se trata, portanto, de uma opinião: é um facto, que o próprio admite e de que se orgulha. Esta característica, de resto, está presente no ecletismo da sua cinematografia: desde o tom aventureiro dos filmes de Indiana Jones, passando pela ternura empática de E.T. (1982), o terror submerso de Tubarão (1975), a dor lancinante de A Lista de Schindler ( 1993), a descoberta autobiográfica do deslumbre pelo cinema em Os Fabelmans ( 2022) ou o género de espionagem em A Ponte Dos Espiões (2015), Spielberg tem o dom encantatório de nos prender ao ecrã e fazer sempre valer a pena a ida à sala de cinema, mesmo quando o filme fique aquém da nossa expectativa.

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