Já vimos o novo filme de Spielberg: "O Dia da Revelação" é entretenimento puro

A atriz Emily Blunt interpreta Margaret Fairchild, uma meteorologista (e antiga jornalista) norte-americanaD. R.
Comecemos, por uma vez, por um truísmo: Steven Spielberg é um dos melhores contadores de histórias do cinema contemporâneo. Não se trata, portanto, de uma opinião: é um facto, que o próprio admite e de que se orgulha. Esta característica, de resto, está presente no ecletismo da sua cinematografia: desde o tom aventureiro dos filmes de Indiana Jones, passando pela ternura empática de E.T. (1982), o terror submerso de Tubarão (1975), a dor lancinante de A Lista de Schindler ( 1993), a descoberta autobiográfica do deslumbre pelo cinema em Os Fabelmans ( 2022) ou o género de espionagem em A Ponte Dos Espiões (2015), Spielberg tem o dom encantatório de nos prender ao ecrã e fazer sempre valer a pena a ida à sala de cinema, mesmo quando o filme fique aquém da nossa expectativa.