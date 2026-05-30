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Na Bica, em Campolide ou na Graça: nove restaurantes onde jantar perto dos arraiais

Em Lisboa, os Santos Populares já aceleram a todo o vapor. Eis nove restaurantes onde pode jantar nos arredores de alguns dos principais arraiais da cidade.

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Sofia Parissi , Gonçalo Correia 30 de maio de 2026 às 08:00
As sardinhas são uma das opções mais procuradas em época de Santos Populares
As sardinhas são uma das opções mais procuradas em época de Santos Populares Jorge Miguel Gonçalves/Sábado

Sardinha assado, grelhados na brasa e uma mesa farta cheia de amigos ou familiares: este é um cenário que qualquer lisboeta conhece bem, no mês de junho, época de Santos Populares na cidade. Com a programação das festas de Lisboa já iniciada, deixamos-lhe sugestões de nove restaurantes onde pode jantar nas imediações de um arraial, antes do bailarico noturno.

Petisco Saloio

Av. Barbosa du Boca 38, Lisboa

A escassos metros do Arraial Sagres Campo Pequeno - uma distância que se percorre durante cinco minutos, ou menos, a pé - fica este restaurante de petiscos, um dos espaços com melhor relação qualidade-preço da capital, com petiscos criativos a preço modesto (sobretudo para a Lisboa atual) e bons vinhos a preços honestos.

Não é fácil reservar lugar na esplanada (até pela pequena dimensão do espaço) mas as noites de verão tornam-na ainda mais apetecível. Como apetecíveis são os pica-pau de novilho (€10) e camarão (€14), os ovos rotos com farinheira (€9,50), o polvo, guisadinho de feijoca com enchidos (€14), a sandes de bochecha com queijo e maçã (€9), o Bacalhau à Saloio (€15), com batata, cebolada de pimentos e molho holandês e o choco com açorda de ovas (€12).

Tasquinha do Lagarto

R. de Campolide, 258, Lisboa

A cerca de cinco minutos a pé da Quinta do Zé Pinto, onde acontece um dos arraiais mais espaços da cidade (ideal para noites mais concorridas, como a de 12 para 13 de junho), fica este restaurante tradicional português, uma casa clássica de qualidade garantida e preços razoáveis. Prove as bochechas de porco com farinheira (€11,50), o naco de vitela mirandesa no tacho (€12,50), a costeleta de vitela mirandesa (€17,50) ou o medalhão de vitela (€14), rematando com a sobremesa ex-líbris da casa, uma bomba calórica açúcarada que delicia a boca: o bolo de bolacha com mousse de chocolate (€4 a dose, para dois, €2,5 a meia-dose, para um).

Ricardo Vilaverde é o mestre de cerimónias da Tasquinha do Lagarto, em Campolide

Penalva da Graça

Rua da Graça 26, Lisboa

Numa das artérias mais movimentadas dos Santos Populares, a Graça - bem perto do Largo da Graça e a 400 metros da Vila Berta -, fica o Penalva da Graça, marisqueira afamada e em conta. À mesa, servem-se doses de amêijoas (€18) e berbigão (€17), ao natural ou à Bulhão Pato, e de gambas à guilho (€15) mas também sapateira e santola (€37 k.g.), camarão da costa (€100 k.g.), gambas médias cozidas ou fritas (€45 k.g. em ambos os casos) e a especialidade da casa, o arroz de marisco: uma dose farta fica a €18, a dose para duas pessoas - mas que serve bem três - fica a €35. Os amantes de carne podem também picar o pica-pau de vaca (€11) e pedir o prego no pão (€4,50).

Estrela da Bica

Tv. do Cabral, 33, Lisboa

Cohecido pelos pratos de partilha, o restaurante fica a dois minutos a pé do Largo Santo Antoninho - epicentro da festa no bairro da Bica - e está de portas abertas desde 2006. Inspirada por algumas viagens, a chef Marta Figueiredo prepara iguarias como o cachaço de bacalhau com ovo escalfado (€15,30), a couve coração grelhado com molho de queijo azul (€12,50) e o tataki de espadarte (€16). O restaurante está aberto todos os dias e só serve jantares.

Chegou a época dos Santos Populares
Na Bica, sardinha, entremeada, bifanas e salgados são opções para jantar perto dos arraiais

Água Pela Barba

R. do Almada, 29/31, Lisboa

Começar a noite com ceviche misto (€15), tártaro de polvo (€12), sandes de cachaço (€9) ou tacos de peixe (€14)? É possível neste restaurante, que também fica no bairro do Bica. Com uma ementa inspirada nos sabores do mar e no mundo, o conceito foi criado por João Alves e pelo chef João Magalhães e hoje já existe um segundo espaço em Campo de Ourique.

Zé Pinto

Largo General Sousa Brandão, 2, Lisboa

O restaurante tradicional, decorado com símbolos assumidamente benfiquistas, é conhecido pelo arroz de feijão (€7,50), mas também serve especialidades a acompanhar como o entrecosto com batata frita (€13,50) e o peixe espada preto (€13,50). A Alameda Padre Álvaro Proença, que no final do mês acolhe o Grande Arraial de Benfica, fica a uma curta distância a pé.

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O Pitéu da Graça

Largo da Graça, 95, Lisboa

É um dos restaurantes mais antigos da Graça (existe desde a década de 1930) e dedica-se à cozinha tradicional. Fica no Largo da Graça, a escassos metros de distância dos arraiais populares, e é conhecido pelo ambiente descontraído. À chegada, vale a pena perguntar pelos carapaus assados guarnecidos (14,50), o bife de novilho grelhado guarnecido (€16,50) ou o churrasco de carnes à Pitéu (€16). A ementa muda regularmente.

Lautasco

Beco do Azinhal 7, Lisboa

A dois minutos a pé do Largo de São Miguel, epicentro dos Santos Populares no bairro lisboeta de Alfama, fica este Lautasco. Em noites amenas, recomenda-se reservar mesa no pátio exterior, que durante o mês de junho costuma estar ornamentado conforme dita a tradição. A ementa foca-se na cozinha tradicional, com destaque para as carnes e peixes grelhados, incluindo as inevitáveis sardinhas assadas. Para partilhar, há especialidades como o arroz de marisco (€39/2pax) e as “cataplanas variadas” (preço sob consulta).

A esplanada do restaurante Lautasco é decorada a rigor nos Santos Populares
Lautasco

Floresta do Calhariz

R. Luz Soriano, 7, Lisboa

Pode não ser a tasca mais atrativa da sua zona da cidade - o Príncipe do Calhariz, bem perto, tem uma grelha afamada e casa habitualmente cheia e as filas para a Casa da Índia, bem perto, são exemplificativas do sucesso desta casa -, mas uma esplanada em pleno Bairro Alto, a dois passos da Bica, e a menor afluência que facilita a obtenção de uma mesa são vantagens importantes nesta zona da cidade. A comida é simples e cumpridora, com opções como o frango piri-piri (€12,50), bitoque (€13,95), bife da vazia grelhado (€13,95), bacalhau à brás (€12,50), pataniscas de bacalhau com arroz de feijão (€13,95) e arroz de polvo malandrinho (€13,50).

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