Uma série para ver esta semana: 'Sem Deus'

Criada, escrita e realizada por Scott Frank, Sem Deus — ou Godless, em inglês — é uma minissérie western passada no oeste americano dos anos 1880. A história acompanha Roy Goode, um antigo fora da lei em fuga de Frank Griffin, o homem que foi seu mentor e que agora o persegue. Pelo caminho, Roy encontra refúgio em La Belle, uma pequena cidade mineira do Novo México habitada quase inteiramente por mulheres, depois de uma tragédia que marcou a comunidade.

A série parte de elementos clássicos do western — vingança, perseguição, duelos, território hostil — mas dá-lhes uma leitura mais contemporânea. Em vez de se concentrar apenas na mitologia dos pistoleiros, olha também para quem fica para trás, para quem resiste e para quem tenta reconstruir uma vida num mundo dominado pela violência. O resultado é uma narrativa dura, visualmente forte e mais humana do que heroica, na qual o confronto não é apenas entre homens armados, mas entre diferentes formas de sobreviver.

Jack O’Connell interpreta Roy Goode, Jeff Daniels dá corpo ao temível Frank Griffin, e Michelle Dockery surge como Alice Fletcher, uma mulher marcada pela perda e pela independência. Ao lado deles estão ainda Merritt Wever, Scoot McNairy, Thomas Brodie-Sangster, Sam Waterston e Tantoo Cardinal. Com sete episódios, Sem Deus confirma-se como um western de ritmo paciente mas intenso, que usa os elementos certos para falar de poder, medo, luto e comunidade.