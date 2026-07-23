Santamaria vencem batalha judicial e voltam a cantar os seus maiores êxitos ao vivo

Os Santamaria anunciaram esta quarta-feira, 22 de julho, o fim do impedimento judicial que os proibia, desde novembro de 2025, de interpretar ao vivo os temas 'Eu Sei, Tu És' e 'Não Dá P'ra Viver Sem Ti', dois dos maiores êxitos da banda.

Através de um comunicado publicado nas redes sociais, o grupo revelou que a decisão judicial foi proferida no passado dia 20 de julho e declarou cessado o impedimento. "É com imensa alegria e emoção que vos damos conta de que foi proferida, no dia 20/07/2026, decisão judicial que declarou cessado o impedimento que nos obrigava a não interpretar em público os temas 'Eu Sei, Tu És' e 'Não Dá P'ra Viver Sem Ti'. Foi feita justiça!", pode ler-se.

Os músicos aproveitaram ainda para agradecer o apoio recebido dos fãs durante todo o processo. "Nos momentos mais difíceis, foi a vossa força que nos manteve de pé. Esta vitória é tão nossa como vossa", sublinharam.

Recorde-se que a disputa judicial envolvia os direitos das canções e opunha a banda à viúva de Tony Lemos, fundador dos Santamaria, que morreu em 2020.