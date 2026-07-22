Cinco canções para lembrar Luís Represas (1956-2026)

Figura cimeira da música popular portuguesa, Luís Represas será lembrado como cantor, letrista e intérprete, mas sobretudo um grande escritor de canções, com uma carreira que chegava aos 50 anos. Em nome próprio e como parte do Trovante, construiu um repertório impressionante de temas que ficarão no cânone nacional – recorde aqui algumas das mais memoráveis.

Balada das Sete Saias (1981)

Para muitos, Baile no Bosque continua a ser o melhor disco do Trovante, uma ponte experimental entre o começo, ligado à música tradicional e de intervenção, e os caminhos mais pop que seguiriam depois. Não é de Represas a autoria desta canção, um dos destaques do álbum, cuja letra é creditada a Francisco Viana e música à banda como coletivo. Não deixa, ainda assim, de valer a pena revisitá-la nesta altura: além de cantar na faixa, o músico toca um bandolim virtuoso e muito proeminente na sua segunda metade, que ilustra bem este lado exploratório da primeira fase da sua carreira, entre o bucólico, o medieval e o progressivo.

125 Azul (1987)

O Trovante já se tornara noutra coisa quando a banda revelou o disco Terra Firme e nenhuma canção representa melhor esta fase de explosivo sucesso comercial do que 125 azul, a canção cuja letra foi escrita numa altura de grande fulgor criativo para Represas, numa toalha de restaurante entre "os restos dos amendoins", como contou várias vezes. A inspiração também é sobejamente conhecida: um amigo seu que partira numa viagem sem rumo em cima de uma moto Honda 125 azul, personificação da liberdade, do risco e do sentido de aventura próprios da juventude.

Saudade (1990)

Êxito do último álbum de estúdio da banda, Um Dia Destes, contrasta o tom alegre e ritmo mexido do instrumental com a letra de Represas sobre esse sentimento universal – o que transforma esta saudade numa espécie de feliz reminiscência. Embora o cantor nunca se tenha alongado sobre o seu sentido, é fácil interpretar estes versos, escritos já numa fase de discórdia interna na banda, a dois anos da sua separação, como uma nostalgia por antecipação, um adeus antes do adeus. Com a despedida do seu autor, ganha hoje uma nova relevância.

Feiticeira (1993)

Com o fim do Trovante, Represas refugiou-se em Havana para encontrar novo rumo, onde se deu o nascimento da sua carreira a solo, inspirada também pelos novos horizontes da música cubana. Em 2022, o cantor disse à SÁBADO que não escreveu Feiticeira, balada esotérica sobre uma mulher mágica que surge como num sonho, para ser um dueto, mas a amizade com o cubano Pablo Milanés encaminhou-o naturalmente para a colaboração em português e espanhol, que ajudou a levar a sua música além-fronteiras. É ainda um dos seus mais duradouros contributos para a música popular portuguesa.

Da Próxima Vez (2003)

O último dos grandes êxitos nacionais de Represas, do álbum Fora de Mão, é também uma das suas canções mais diretas, uma reflexão própria da maturidade sobre a passagem do tempo e as oportunidades perdidas. Com instrumentação acústica simples e refrão memorável, o cantor lembrou-nos porque é um dos mais reverenciados da sua geração, num tema que, tendo sido escrito já numa fase tardia de carreira, se tornou presença indispensável nos seus espetáculos ao vivo.