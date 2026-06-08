Sábado – Pense por si

Sabores

Futebol espetáculo no Porto: 6 "estádios" para ver o Mundial de futebol

No Porto, cidade do atual campeão português, não faltam cantinhos para ver a bola rolar. Num mercado, num café, com vista para o Douro ou para o mar, é escolher.

Capa da Sábado Edição 2 a 8 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de junho
Futebol espetáculo no Porto: 6 'estádios' para ver o Mundial de futebol
Tiago Neto 08 de junho de 2026 às 23:00
Na cidade invicta saímos sempre a ganhar, seja pela francesinha ou pela bifana
Na cidade invicta saímos sempre a ganhar, seja pela francesinha ou pela bifana Ricardo Jr.

Que saudades de ver em campo a lendária espinha dorsal formada por Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, Maniche e Deco. Onde é que estava quando esta comitiva nos ia dando o Euro 2004? No Cufra Grill não seria, mas aqui a bola cruza-se com uma das palavras mais sérias da cidade: francesinha. Há ecrã, espaço amplo, vista para o mar e uma carta na qual também cabem cachorros especiais, marisco e grelhados. Boa casa para jogos longos, difíceis ou de eliminação, porque ninguém deve enfrentar um eventual prolongamento de estômago desprotegido (€30 preço médio por pessoa).

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos hambúrguer Jogos Mundial Jogo de futebol Jogo Porto Portugal Ricardo Carvalho Nuno Valente Cuisine Eleven Sports
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Futebol espetáculo no Porto: 6 "estádios" para ver o Mundial de futebol