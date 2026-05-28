Não quer perder pitada dos Santos Populares? Bruno Braga preparou um Excel com as festas deste ano

O "rapaz do Excel dos Santos" é Bruno Braga, tem 25 anos, dá aulas em ginásios, vive em Lisboa e adora bailaricos - e acima de tudo, uma certa tríade de cantores pimba.

O mês mais intenso do ano começa agora, antes de o ser. Afinam-se as vozes, calça-se algo confortável que a noite foi feita para dançar e, de bifana numa mão e 'jola' noutra, segue-se caminho por "toda a noite", para chamar já aqui um dos cantores mais icónicos dos arraias - Toy, quem mais poderia ser?

Mas... para onde seguir, no meio de tanta oferta (são mais de três dezenas de bailaricos, um em cada bairro lisboeta)? Como estamos em época de Santos Populares, subitamente apareceu um anjo, bom samaritano e grande fã deste tipo de animação.

Desde há uns dias que Bruno Braga, 25 anos, pôs à disposição dos seus 7500 seguidores no Intagram e 16.500 no Tik Tok um precioso link, para nos ajudar a escolher a rota festivaleira, consoante as datas e animadores. Nem de propósito, é ele que vai abrir o arraial do Terrapleno de Santos, num djset que nunca fez. Será a sua estreia e logo a partilhar palco com Quim Barreiros. Sabemos, em primeira mão, que a música Os Bichos da Fazenda, do seu parceiro da noite de 29 de maio, não faltará, assim como alguns temas de Rosinha e Toy, que completam a tríade dos seus cantores favoritos do mês de junho. NO entanto, faça-se a ressalva: "Não tem de ser tudo pimba."

São dez da noite quando finalmente, entre vários desencontros, conseguimos trocar umas palavras ao telefone. A essa hora, estavam 18 pessoas ver o seu minucioso Excell. Pode parecer pouco, mas eram apenas os daquele momento, pois não consegue avaliar o alcance da sua obra, mas todos sabemos que está disseminado por aí. Nem está muito preocupado com isso - é algo que já faz desde o ano passado, com os amigos, de acordo com os seus lugares favoritos e artistas que não quer perder, embora eles se repitam ano após ano.

Põe o carro, tira o carro

A grande novidade da folia de 2026, além da partilha em modo serviço público, é que o cantor Chico da Tina se associou ao Excell dos Santos, como se chama este Google Docs precioso. No link em que se clica, aparecem mais de 27 opções e o telefone do músico - ao mandarmos-lhe uma mensagem, ele pode responder com uma estrofe ao estilo pimba.

Quando não anda a saltitar de arraial em arraial, "todas as noites", da Bica a Alfama (o seu spot preferido) e passando na Vila Berta ou noutros poisos na Graça, Bruno é coach de Cycling e de Lagree (uma espécie de pilates com mais intensidade). "Adoro o meu trabalho, mas gostava de me tornar, também, um influencer profissional", revela. Graça e desenvoltura na comunicação não lhe falta nem um pingo, asseguramos.

A sua paranoia com os santos começou por culpa do aniversário da mãe, a 12 de junho, que sempre o levou para estes ambientes populares. Agora, só quer divertir-se, encontrar pessoas que nunca vê, pois está tudo na rua, e comer barato, leia-se bifana. "É uma altura de união do povo português."

Podemos prever como acaba esta história, no final de junho - de voz rouca de tanto entoar, em coro, Eu Levo no Pacote, da Rosinha, depois de lhe terem entornado mais um copo de cerveja por cima, sem que isso seja um problema. Haja alegria: "É a abertura do Verão!"