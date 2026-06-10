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Momento histórico na televisão! Nova série de 'Scooby-Doo' da Netflix vai ter um cão real pela primeira vez

Os live actions anteriores contaram sempre com uma versão animada do cão detetive.

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Momento histórico na televisão! Nova série de 'Scooby-Doo' da Netflix vai ter um cão real pela primeira vez
SÁBADO 10 de junho de 2026 às 09:08
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Momento histórico na televisão! Nova série de "Scooby Doo" da Netflix vai ter um cão real pela primeira vez
Momento histórico na televisão! Nova série de "Scooby Doo" da Netflix vai ter um cão real pela primeira vez

Há mais de 50 anos que Scooby-Doo é um fenómeno da cultura pop. A franquia já deu origem a três filmes de cinema, mais de uma dúzia de séries animadas e quase 40 filmes animados para entretenimento doméstico. Então o que é de novo na versão da Netflix? 'Scooby-Doo: Origins' será a primeira vez que o famoso Scooby-Doo será representado por um cão real. 

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