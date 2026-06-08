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Lisboa vai a jogo: 11 sítios para ver os jogos do Mundial na capital

Restaurantes que servem de estádio, bares para fãs da "peladinha" e praças de devoção coletiva. Assim se vive o Mundial na cidade de Lisboa.

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Edição de 2 a 8 de junho
Lisboa vai a jogo: 11 sítios para ver os jogos do Mundial na capital
Tiago Neto 08 de junho de 2026 às 23:00
Durante os Santos Populares, conte com televisões em espaços ao ar livre nos bairros
Durante os Santos Populares, conte com televisões em espaços ao ar livre nos bairros AP

Comecemos pela Graça, bairro de marcha distinta - berço futebolístico de Mariano Amaro, lenda de Os Belenenses -, morada do Penalva. Aqui, a fé entra pela porta com cheiro a comida que pede cotovelos na mesa e aquele ruído bom de cervejaria onde ninguém precisa de licença para comentar o jogo. É casa para quem acredita que Portugal-RD Congo é para ver com lagosta, camarão, pica-pau ou qualquer coisa que obrigue a lavar as mãos para discutir o meio-campo. Não faltam lugares para ver bola, mas, na sala da entrada, é bom que se desmarque para ficar com os lugares de frente para a televisão. (€30 preço médio por pessoa).

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