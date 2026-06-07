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Testámos a Tasti, uma airfryer 5 em 1 e de vidro

A Dreame criou uma fritadeira que promete ser também uma lancheira para levar para o trabalho. Mas vale a pena? Pusemo-la à prova.

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Testámos a Tasti, uma airfryer 5 em 1 e de vidro
Ângela Marques 07 de junho de 2026 às 08:00
A Tasti, nova airfryer da Dreame
A Tasti, nova airfryer da Dreame

Nostradamus previu muita coisa mas não o fim das cozinhas. Esse tem sido alvitrado aqui e ali, à boca pequena, como resultado da vida contemporânea - num mundo de home delivery - mas também da revolução dos pequenos eletrodomésticos como o micro-ondas, primeiro, e a airfryer, mais recentemente.

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