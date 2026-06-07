Testámos a Tasti, uma airfryer 5 em 1 e de vidro

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
A Dreame criou uma fritadeira que promete ser também uma lancheira para levar para o trabalho. Mas vale a pena? Pusemo-la à prova.
Nostradamus previu muita coisa mas não o fim das cozinhas. Esse tem sido alvitrado aqui e ali, à boca pequena, como resultado da vida contemporânea - num mundo de home delivery - mas também da revolução dos pequenos eletrodomésticos como o micro-ondas, primeiro, e a airfryer, mais recentemente.