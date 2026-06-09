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Idris Elba afasta hipótese de ser 007: "Não transformem o James Bond numa coisa woke"

O ator tem sido sugerido ocmo um possível suecssor de Daniel Craig, mas Elba diz que o público não aceitaria "um homem negro" no papel do agente.

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Idris Elba afasta hipótese de ser 007: 'Não transformem o James Bond numa coisa woke'
Diogo Barreto 09 de junho de 2026 às 22:43
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Idris Elba
Idris Elba Getty Images

O ator britânico Idris Elba, cujo nome é apontado há algum tempo para interpretar James Bond, afirmou que o público não aceitaria "um homem negro, um homem africano" no papel do agente criado por Ian Fleming. "Sempre achei que não é realista", disse em entrevista à o ator de The Wire.

Há vários anos que se especula sobre quem pode seguir-se a Daniel Craig ao interpretar o espião mais famoso da ficção e o nome de Idris Elba é avançado como um dos nomes mais desejados. Mas ao falar sobre essa possibilidade, Elba afirmou: "O James Bond foi escrito como foi escrito por uma razão". “Mas fiquei lisonjeado. E também, acho que, sendo realista, alguns mercados simplesmente não aceitam isso. O Bond é um sucesso em todo o mundo. E o público não vai aceitar um homem negro, um homem africano, a fazer de Bond. Não é o que eles gostam na sua cultura. Ponto final", afirmou o ator de 52 anos. 

Daniel Craig "reformou-se" como Bon em 2021, depois de 007 - Sem Tempo Para Morrer. Na altura afirmou que gostaria de ver um ator não branco ou uma mulher no papel de Bond a seguir. Confrontado com esta ideia, Elba afirmou: “O Bond é tão irrealista, por isso um toque de realidade é bom, mas não vamos tentar torná-lo politicamente correto ["woke", no original]. Acho que é preciso ser fiel à sua essência: o escapismo. Não tentem ir ao encontro do gosto do mundo. Sejam apenas o Bond”.

 Além de Elba têm sido referidos nomes de atores como Henry Cavill (O Homem de Aço) ou Cillian Murphy (Oppenheimer) para interpretar Bond. 

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A Amazon MGM Studios assumiu o controlo criativo da franquia Bond no ano passado, ao lado de Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. No passado mês de junho, foi anunciado que Denis Villeneuve iria realizar o novo filme da franquia, mas ainda não é conhecido o nome do ator que interpretará 007, mas a Amazon anunciou que já está no processo de seleção do elenco. 

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