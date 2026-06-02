Santos Populares: Lisboa já dança e a festa prolonga-se mês fora

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
A capital entrou no mês de junho em modo festa. Saiba onde se concentram os principais arraiais da cidade e que concertos vai poder ver ao longo do mês.
Entre sardinhas no pão, manjericos, brindes improvisados e bailarico ao ar livre, Lisboa dá as boas-vindas ao mês de junho em comunhão popular. O ponto alto acontece na madrugada de 12 para 13 de junho, mas as festas, que servem para homenagear Santo António, já arrancaram e há programas para (quase) todos os gostos.