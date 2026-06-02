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Santos Populares: Lisboa já dança e a festa prolonga-se mês fora

A capital entrou no mês de junho em modo festa. Saiba onde se concentram os principais arraiais da cidade e que concertos vai poder ver ao longo do mês.

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Santos Populares: Lisboa já dança e a festa prolonga-se mês fora
Sofia Parissi 02 de junho de 2026 às 23:00
Oficialmente, as festas de Lisboa já começaram
Oficialmente, as festas de Lisboa já começaram Tiago Sousa Dias/Correio da Manhã

Entre sardinhas no pão, manjericos, brindes improvisados e bailarico ao ar livre, Lisboa dá as boas-vindas ao mês de junho em comunhão popular. O ponto alto acontece na madrugada de 12 para 13 de junho, mas as festas, que servem para homenagear Santo António, já arrancaram e há programas para (quase) todos os gostos.

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