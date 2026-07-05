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Smart #2: o rei do estacionamento vai voltar diferente

Um vislumbre do que promete ser o grande regresso do pequeno Smart de dois lugares aconteceu em Roma, palco de ruas apertadas e trânsito caótico. O contexto ideal, portanto. Adeus Fortwo, olá #2.

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Smart #2: o rei do estacionamento vai voltar diferente
Markus Almeida 05 de julho de 2026 às 08:00
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O novo modelo da Smart foi apresentado pela marca em Roma, num evento aberto à comunicação social em que a SÁBADO esteve
O novo modelo da Smart foi apresentado pela marca em Roma, num evento aberto à comunicação social em que a SÁBADO esteve D. R.

Depois de se reinventar com o lançamento de dois SUV compactos 100% elétricos (os modelos #1 e #3, este último mais em estilo de coupé) e de um SUV mais robusto, também elétrico (o modelo #5), a Smart prepara o regresso de um ícone. Eis um automóvel que se confunde com a própria marca. Eis o pequeno Fortwo de dois lugares, o rei da selva urbana e dos estacionamentos impossíveis, agora rebaptizado apenas de #2 – Hashtag Two é como se lê –, no seguimento da nova nomenclatura adoptada pela marca alemã que é hoje detida a meias entre a Mercedes-Benz, responsável pelo design, e o grupo chinês Geely, que assegura o fabrico.

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