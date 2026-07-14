Férias de livro na mão: os melhores para levar para a praia

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Preparámos um guia que inclui os livros de que toda a gente fala mas também alguns que têm passado despercebidos, entre romances, thrillers e crónicas. Deixe o telemóvel em casa, estenda-se a lê-los - e boas férias.
Com a sensação térmica de inferno à sombra, os dias de praia prometem-se muitos e longos neste verão. Para quem já sabe que o protetor solar, a água fresca e a paciência para as conversas do chapéu do lado, as retroescavadoras sem controlo que as crianças podem ser e o constante assédio de vendedores de Bolas de Berlim são obrigatórios, deixamos uma lista de livros opcional - no sentido em que pode optar por segui-la ou optar por continuar a embrutecer enquanto ver reels de Instagram.