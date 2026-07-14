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Férias de livro na mão: os melhores para levar para a praia

Preparámos um guia que inclui os livros de que toda a gente fala mas também alguns que têm passado despercebidos, entre romances, thrillers e crónicas. Deixe o telemóvel em casa, estenda-se a lê-los - e boas férias.

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Férias de livro na mão: os melhores para levar para a praia
Ângela Marques 14 de julho de 2026 às 07:00
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No saco de praia há items que não podem faltar: a toalha, o protetor solar, água fresca e pelo menos um livro para ler entre mergulhos
No saco de praia há items que não podem faltar: a toalha, o protetor solar, água fresca e pelo menos um livro para ler entre mergulhos Getty images

Com a sensação térmica de inferno à sombra, os dias de praia prometem-se muitos e longos neste verão. Para quem já sabe que o protetor solar, a água fresca e a paciência para as conversas do chapéu do lado, as retroescavadoras sem controlo que as crianças podem ser e o constante assédio de vendedores de Bolas de Berlim são obrigatórios, deixamos uma lista de livros opcional - no sentido em que pode optar por segui-la ou optar por continuar a embrutecer enquanto ver reels de Instagram.

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