Direção executiva do SNS: 'Vejo isto como uma espécie de holding'

Joaquim Cunha, diretor executivo do Health Cluster Portugal, considera que este decreto-lei responde ao problema-chave na Saúde: a falta de gestão e de coordenação. Mas ressalva que há aspetos que continuam por clarificar, como o papel das ACSS e das ARS neste novo modelo. Assim como a verdadeira autonomia do novo CEO.

Depois de meses de especulação, foi finalmente promulgado esta sexta-feira, 23 de setembro, o decreto-lei que regulamenta a nova direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O novo órgão entra em funções já no próximo dia 1 de outubro. Uma das principais questões era perceber como é que este novo organismo se iria articular com o Ministério da Saúde e também que autonomia teria o novo CEO, Fernando Araújo – que foi anunciado oficialmente no mesmo dia.