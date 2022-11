Enfermeiros em greve nos dias 17, 18, 22 e 23 de novembro

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) convocou mais três dias de greve, a adicionar à de 18 de novembro que já estava marcada. O protesto foi anunciado por José Carlos Martins, depois de uma reunião de negociações com o Ministério da Saúde. porque não foram feitos avanços quanto à reposição dos pontos para efeitos de progressão na carreira.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os enfermeiros estarão em protesto nos dias 17, 18, 22 e 23 de novembro. A 18 de novembro está ainda marcada uma greve da Função Pública.De acordo com Guadalupe Simões, do SEP, "o Ministério da Saúde apenas evoluiu relativamente ao pagamento dos retroativos ser feito ainda em 2022 (75% do valor), mas não evoluiu relativamente ao momento que incide sobre o pagamento desses retroativos". O SEP quer que os retroativos sejam pagos a partir de 2018.O Ministério da Saúde vai continuar em reuniões com os restantes sindicatos.