SNS. O que Lisboa pode aprender com o Porto

Porque é que os hospitais do Porto funcionam melhor do que os de Lisboa? Porque estão mais longe do Ministério”, a piada corre há muito nos corredores da Saúde. Na verdade, é sobretudo o Hospital de São João a ficar bem na fotografia quando é comparado com outro grande hospital nacional, o Santa Maria. A graça, contada à SÁBADO por uma ex-ministra da Saúde, voltou a circular na semana em que Fernando Araújo foi finalmente confirmado como diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Araújo era presidente do São João e esteve à frente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte. Em ambos os cargos deixou marcas e o que fez dá pistas sobre as tarefas que tem pela frente no novo cargo.