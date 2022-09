Segurança na Internet. “Não devemos responder a mensagens de príncipes nigerianos”

David Russo é um “hacker ético” que usa o computador e o telemóvel como “armas para o bem” e que deu recentemente uma palestra sobre a evolução da tecnologia e ciber-segurança nas conferências TEDxLisboa. A sua empresa, a CyberS3c, ajuda outras a defenderem-se de ataques informáticos. É crítico da forma como a sociedade portuguesa desvaloriza a cibersegurança e lamenta o desinvestimento do Estado nesta área. Até porque podia ter impedido ataques como o à TAP e ao Garcia de Orta.



Qual é a diferença entre um hacker e um pirata informático?



Quem comete um crime no ciberespaço é um criminoso. Um hacker é uma pessoa criativa, que procura dar a volta a dispositivos e processos, mas de forma legal e autorizada. Um cibercriminoso, não. Até pode usar técnicas de hacking, mas a partir do momento em que ultrapassa a linha legal, é um criminoso. Quanto ao termo “pirata”, se alguém comete um crime fora do ciberespaço não dizemos: ‘Aquele pirata assaltou uma loja.’ Usamos os termos próprios: “criminoso”, “assaltante”. E é importante começarmos a usar estes termos no ciberespaço também, sem eufemismos.



Computadores e telemóveis já são vistos como armas?



Infelizmente, o português comum ainda não consegue entender o potencial destrutivo que um telemóvel ou um computador têm e o que pode ser feito de forma mal-intencionada no ciberespaço.



Os ataques recentes à TAP, Vodafone ou ao Garcia de Orta fizeram alguma coisa pela perceção de ciber-risco?



Acredito que durante aquele período em que existe o ataque exista a perceção de que algo está mal e algo tem de mudar. Mas há uma diferença entre perceber que algo tem que mudar e mudar efetivamente. Mas temos de diferenciar esses ataques. O ataque à TAP e ao Garcia de Orta parecem ataques de arrastão, ou seja: temos um script [programa] a varrer a Internet em busca de máquinas com vulnerabilidade e tentam explorá-la. Os cibercriminosos procuram quem está mais vulnerável e a partir daí atacam.



Quem atacou o Garcia de Orta podia nem saber que era um hospital?



Sim, muitas vezes acontece isso. O ataque não é direcionado; é o resultado de programas que procuram máquinas com vulnerabilidades. E só depois de o ataque ter sucesso é que os atacantes vão ver que tipo de organização é aquela. E a partir daí podem começar a planear o que fazer com as informações.



Que dados são mais valiosos para estes criminosos?



Se comprometerem uma organização e conseguirem obter dados de cartão de crédito, podem agarrar nessa informação e vendê-la. Informações pessoais como cópias de passaporte têm outro público. O mercado na darknet tem compradores para todo o tipo de informação.



Porque é que vemos tantas vezes organizações do Estado falhar na cibersegurança?



Porque há falta de cultura e educação. Muitas vezes ouvimos histórias de colaboradores que clicaram num link e um atacante entrou e conseguiu comprometer toda a organização. A culpa não é do colaborador, é da organização que não se preparou.



O investimento em cibersegurança ainda é baixo. Porquê?



O investimento não é suficiente. Estamos numa fase muito embrionária da cibersegurança. Todos falam dela, mas o entendimento do que é a cibersegurança é baixo. O investimento só é suficiente no caso de um ataque efetivo e depois a cibersegurança volta a ser ignorada. Há até casos de empresas atacadas duas vezes num ano.



As autoridades estão prontas para combater o cibercrime?



As autoridades têm desempenhado um excelente papel, mas sofrem de um grande problema: falta de recursos. Há poucas pessoas nas unidades de combate ao cibercrime e não conseguem dar vazão. É urgente haver mais investimento e isso passa por melhores salários.



Como se muda a cultura?



Da mesma forma que educamos os nossos filhos de que existe um problema se atravessarem a estrada fora da passadeira, também temos de explicar que existem riscos no ciberespaço. Mas esses ensinamentos têm de ser feitos de forma acompanhada. Não podemos deixar a criança a procurar sozinha na Internet, porque sabemos que muitas vezes a Internet nos leva para caminhos menos corretos.



Que passos uma pessoa deve dar para manter segura no ciberespaço?



Uma password diferente e complexa para cada plataforma é fundamental. Ou lembrarmo-nos que devemos mentir na Internet. E é essencial não responder a mensagens de príncipes nigerianos que nos querem dar dinheiro [risos].