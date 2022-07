Taxa turística rendeu 19 milhões às autarquias em seis meses

Valores ainda estão abaixo dos registados em 2019, mas autarquias voltaram a lucrar com a taxa turística.

20 de julho

Entre janeiro e junho deste ano as autarquias encaixaram mais de 19 milhões de euros com a cobrança de taxas turísticas, avança o Diário de Notícias. Esta taxa tinha estado suspensa durante os dois anos de pandemia de forma a incentivar ao turismo.







Fernando Ferreira/Cofina Media

Há atualmente 11 câmaras a tributar as dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico: Braga, Cascais, Faro, Lisboa, Mafra, Óbidos, Porto, Santa Cruz (Madeira), Sintra, Vila Nova de Gaia e Vila Real de Santo António, variando a taxa entre um a dois euros. Até junho, Lisboa arrecadou 12,4 milhões de euros, com o Porto a contabilizar 4,6 milhões de euros no mesmo período.







Os valores ainda não são os mesmos registados antes da pandemia, mas ainda assim as câmaras amealharam apenas menos 13% em comparação com os seis primeiros meses de 2019.