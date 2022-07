Televisão. A sua casa pode valer 500 euros...

Foi tudo negociado em segredo. Dulcínea Coelho deixou de aceitar reservas, cancelou as que já tinha e preparou a equipa do seu restaurante para acompanhar as filmagens. Já sabia que ia fechar durante 24 horas para uma rodagem da Netflix, mas só na véspera lhe disseram qual era a série – a famosa produção espanhola La Casa de Papel. “Até aí nunca soube”, conta à SÁBADO por telefone. Nesse dia, a porta do restaurante de Cacilhas não chegou a abrir. Porque era ali que a protagonista, Tokyo, ia recriar o jantar com um antigo namorado com quem viria a assaltar um banco. “Não me lembro se foi durante a semana ou ao fim de semana, mas sei que foi um dia bom para todos”, diz Dulcínea, que não divulga se a Netflix pagou – e quanto – pela utilização do espaço.