Lucros aumentaram para mais do dobro nos primeiros seis meses do ano, graças à subida dos preços do petróleo e ao aumento das margens da refinação.

Galp com lucros de 420 milhões no primeiro semestre

Os lucros da Galp aumentaram 153% no primeiro semestre, face a igual período de 2021. Nos primeiros seis meses do ano a empresa registou lucros na ordem dos 420 milhões de euros, com o resultados a refletirem um "desempenho operacional robusto", segundo a empresa. Este valor compara com o resultado líquido de 166 milhões de euros no ano passado.