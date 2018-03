O Senhor Bonfim, em Vila do Conde, tem 350 trabalhadores com dois meses de salários em atraso.

Funcionários e médicos dos Hospitais Senhor Bonfim (HSB), em Vila do Conde, estão sem receber salários há dois meses. De acordo com a notícia avançada pelo Negócios, caso o Estado não pague uma dívida de mais de 500 mil euros que tem para com uma das maiores unidades de saúde privada do País, e que está por liquidar há mais de um ano, o hospital pode fechar portas.



Manuel Agonia, empresário responsável pela gestão da unidade hospital, confessou ao referido jornal que tem vergonha desta situação. "Ando vermelho de vergonha. Estou a dever aos meus funcionários. Se não lhes conseguir pagar morrerei com desgosto", frisou.



O matutino indica que em causa está a falta de luz verde da tutela para o Centro Hospitalar Póvoa do Varzim/Vila do Conde liquidar serviços prestado pelo Senhor Bonfim,



O secretário de Estado da Saúde, Fernando Araújo, foi confrontado esta segunda-feira sobre a existência da dívida, adiantando que vai "procurar ver o que se passa". Declarações que não foram bem recebidas por Manuel Agonia: "dizem que não sabem de nada? É falta de carácter".



O responsável do hospital lamentou ainda a falta de acordos com o SNS e de Assembleia da República não se ter pronunciado sobre a petição que recebeu em Julho do ano anterior, com 4.500 assinaturas, no qual um grupo de cidadãos reclama a celebração das convenções com o SNS, "conforme havia sido prometido pelo anterior Governo".





Manuel Agonia disse ainda que se poderá encontrar esta quarta-feira com um investidor internacional. "Ofereceram-me 153 milhões de euros por 50% do capital da empresa, mas querem que eu fique como figura decorativa, sem poder decisório, e despachar alguns dos meus colaboradores. Isso não me agrada", afirmou.