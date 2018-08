Das dez ruas mais caras do país, mais de metade ficam no distrito de Lisboa, revela um estudo do portal de imobiliário Idealista.

Arranjar casas a preços acessíveis em Lisboa ou no Porto não é actualmente tarefa fácil. Das dez ruas mais caras para viver em Portugal, mais de metade ficam no distrito de Lisboa, revela um estudo do portal de imobiliário Idealista, que identificou as ruas com as habitações mais caras do país.



Na Rua do Salitre, no centro de Lisboa, é onde se localiza a habitação à venda mais cara em Portugal. Os proprietários desta zona pedem, em média, 2.820.312 euros a quem pretender adquirir um imóvel.



Em segundo lugar no ranking encontra-se a Urbanização Soltroia, em Setúbal, com um preço médio de 1.926.818 euros - preço que se assemelha à Rua Fernão Mendes Pinto, em Belém, que fica em terceiro lugar.



Em quarto, quinto e sexto lugares estão a Rua Dom Afonso Henriques, em Cascais (1.839.138 euros), o Loteamento Fonte Santa em Quarteira, no Algarve (1.589.941 euros), e a Rua a Gazeta d’Oeiras, em Oeiras, (1.588.235 euros).



A sétima rua mais cara do país encontra-se no Porto, na Avenida Marechal Gomes da Costa (1.520.000 euros), seguindo-se a Avenida 24 de Julho, em Lisboa (1.518.031 euros) e a Urbanização Varandas do Lago em Almancil (1.460.909 euros). Em último lugar, ocupando o posto da décima rua mais cara de Portugal, está a Avenida da República, em Lisboa (1.445.990 euros).