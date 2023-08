Rede social Threads prometia ser um sucesso mas o êxito só durou um mês

Em julho deste ano a Meta – dona do Facebook, Instagram e WhatsApp – prometeu lançar uma nova rede social que iria ser revolucionária. O Threads tinha como objetivo derrubar o sucesso de antigo Twitter (novo X) e em poucos dias atingiu resultados inimagináveis mas agora, um mês depois, podemos dizer que foi sol de pouca dura.







A plataforma, segundo a empresa criadora, tinha como grande objetivo proporcionar aos usuários uma interação imediata entre utilizadores do Instagram mas através de texto e não imagem (à semelhança do que acontece com o Twitter). Inicialmente até teve um sucesso notável, mas o efeito novidade parece agora ter passado.De acordo com a análise feita pela Similarweb , em apenas 30 dias a rede passou dos 49,3 milhões de utilizadores ativos de forma diária para uma média de 10,3 milhões. Quanto ao tempo passado na aplicação, nos Estados Unidos, chegou a atingir os 21 minutos porém, em poucas semanas caiu para os 3 minutos.A título de comparação, a rede social X tem uma média de 100 milhões de utilizadores ativos por dia que gastam perto de 25 minutos na aplicação. O seu fundador, Elon Musk, foi dos primeiros críticos do Threads afirmando que o mesmo não era suficientemente seguro e iria "recolher todo o tipo de dados dos utilizadores, incluindo identidade, saúde, forma física, situação financeira, localização, gastos, contactos e informações sensíveis".Lançada em cerca de uma centena de países, a rede social acabou por ficar de fora da Europa, tudo porque Mark Zuckerberg temia que a mesma não respeitasse os regulamentos de proteção de dados do espaço comunitário. Ainda assim, a Similarweb alerta que é demasiado cedo para tirar conclusões sobre os resultados desastrosos deste mês e garante que só o tempo irá provar o sucesso ou falhanço da mesma.