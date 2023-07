Threads atinge os 100 milhões de utilizadores

Foi lançada na quinta-feira passada, dia 6, mas já é um sucesso. Estamos a falar da Threads, a nova rede social da Meta que já ultrapassou os 100 milhões de utilizadores, segundo o site The Verge.







egistou cinco milhões de assinantes nas primeiras quatro horas depois de estar disponível, disse o fundador da rede social Facebook, Mark Zuckerberg.

Parece que a rede social vai de vento em popa, pois os utilizadores não entram na plataforma só para ver, mas sim para publicar, partilhar e meter likes. Na sexta-feira, foi reportado que os utilizadores da plataforma já tinham partilhado mais de 95 milhões de publicações e trocado mais de 190 milhões de gostos.Ao que tudo indica, a Threads já ultrapassou a ferramenta de Inteligência Artificial (IA) da OpenAI – o ChatGPT – e o TikTok. Enquanto a Threads conseguiu atingir os 100 milhões de utilizadores em dias, cerca de cinco, o ChatGPT demorou cerca de dois meses para chegar a esse mesmo número e o TikTok nove.Apesar do grande sucesso, devido à legislação de proteção de dados, a Threads ainda não se encontra presente em territórios da União Europeia.A dinâmica de utilização da Threads é semelhante à da sua rival, o Twitter. As pessoas podem publicar texto e links e responder a mensagens de outras pessoas. A aplicação permite ainda que o utilizador recorra às credencias do Instagram para criar a conta mais rapidamente e transferir os seguidores para a nova rede social. A Threads permite também publicar vídeos de até cinco minutos.No lançamento, a rede social foi disponibilizada em mais de 100 países e conquistou mais de 10 milhões de inscritos nas primeiras horas. RAo contrário, os dados avançados por Matthew Prince, CEO da CloudFlare, na Threads mostram que o tráfego no Twitter está a seguir uma tendência decrescente. Assim, à medida que a Threads continua a crescer, a relação entre o Twitter e a Meta torna-se cada vez mais tensa e surgem guerras legais. Na semana passada, a empresa de Elon Musk ameaçou avançar com uma ação legal contra a Meta por apropriação de segredos comerciais e de outras propriedades intelectuais no desenvolvimento da Threads.O certo é que a Meta não foi a única empresa a tentar lançar uma cópia do Twitter . Desde que Elon Musk adquiriu a rede social e mudou algumas regras que começaram a surgir novas tentativas de conquistar o público do Twitter. Esse foi o caso da plataforma indiana Koo, que ficou viral no Brasil no ano passado.