Originalmente anunciado para o final do mês de julho pela Meta, companhia-mãe do Facebook e do Instagram detida por Mark Zuckerberg, o lançamento do Threads, rede social que, à semelhança do Twitter, é baseada no modelo de microblogging, foi antecipado para esta quinta-feira, 6. Porém, nos países da União Europeia (UE) o arranque será mais tarde por causa do cumprimento de regras de proteção de dados pessoais, adianta o The Guardian.