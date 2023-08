Comida estragada e dentro do prazo. Lidl alvo de queixas mensais

Em agosto, a SÁBADO teve conhecimento de uma denúncia por parte de um cliente sobre a cadeia de supermercados Lidl. O cliente denunciou ter comprado ovos com larvas, num supermercado Lidl na Amadora, a 8 de agosto. "Quando saí do ginásio fui ao Lidl para comprar bananas e ovos. Assim que cheguei a casa, abri a caixa e vi que tinham uma espécie de larvas", relatou. Como já tinha colocado o talão da compra no caixote de lixo, limitou-se a deitar os ovos fora. "Achei super nojento."