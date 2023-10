Produção de petróleo da Rússia cai 4,55% este ano

A Rússia vai produzir este ano menos 4,55% de petróleo do que em 2022, quando invadiu a Ucrânia, segundo as previsões da OPEP, que indicam que a produção do país euro-asiático estagnará em 2024.







Apesar desta queda na produção, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) indica que a melhoria gradual da economia russa "conduzirá a um crescimento sustentado em 2024", impulsionado, entre outros fatores, pela manutenção das exportações de hidrocarbonetos.De facto, no relatório mensal sobre o mercado petrolífero, também publicado esta quinta-feira, a Agência Internacional de Energia explica que a Rússia exportou uma média de 7,6 milhões de barris por dia no mês passado, mais 460.000 do que em agosto.A União Europeia impôs um embargo às exportações de petróleo russo como punição pela agressão à Ucrânia, mas as vendas de petróleo russo a países como a China e a Turquia aumentaram.Na sua análise de outubro do mercado petrolífero, a OPEP aumenta a sua previsão de produção para a Rússia para 10,53 milhões de barris por dia em 2023, mais cerca de 80.000 barris por dia ou mais 0,7% do que na previsão do mês passado.Apesar desta revisão em alta, a queda da produção na Rússia continua a ser a maior de todos os grandes produtores de petróleo não pertencentes à OPEP.A OPEP recorda que esta redução da produção já inclui os cortes acentuados na oferta de petróleo da aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, que se manterão pelo menos até 31 de dezembro deste ano.Até 2024, o cartel sediado em Viena espera que a Rússia mantenha o mesmo nível de produção que este ano.Embora a OPEP note que várias empresas russas estão a acelerar uma série de projetos de campos petrolíferos, a produção global será compensada por declínios na produção dos campos existentes.De um modo geral, o relatório do cartel do petróleo salienta que as previsões relativas ao petróleo russo estão sujeitas a "incertezas".