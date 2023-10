Petição contra agravamento do IUC para carros anteriores a 2007 já soma 16 mil assinaturas

O agravamento do Imposto Único de Circulação (IUC) que consta da proposta do Orçamento do Estado para 2024 originou uma petição pública pedindo que a medida não avance e que passe a ser cobrado IUC aos veículos elétricos. Em menos de 72 horas a petição já foi subscrita por 16 mil pessoas.

O Governo pretende agravar o Imposto Único de Circulação (IUC) para os automóveis com matrícula anterior a 2007 e para as motos, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024) apresentada na passada terça-feira.







carros stand

m grande parte, aqueles que adquirem veículos elétricos são empresas e indivíduos com maior capacidade financeira".

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Automóvel Impostos IUC

Ainda antes da apresentação da proposta, após surgirem notícias de que o Governo estaria a ponderar agravar o IUC, também conhecido como "o selo do carro", foi criada uma petição pública para que este agravamento não se verifique e propõe, em alternativa, que os veículos elétricos comecem a pagar o IUC de acordo com a potência dos seus motores, eliminando a isenção atual.Os autores da petição, que reúne por esta altura 16.091 assinaturas - mais do dobro do que é exigido para que seja debatida em plenário da Assembleia da República - argumentam que "que a maioria dos proprietários de veículos registados antes de julho de 2007 pertence a grupos sociais economicamente mais vulneráveis, uma vez que, se tivessem condições financeiras mais favoráveis, poderiam trocar de veículo regularmente".Em alternativa, advogam, que deveria terminar a atual isenção de IUC de que beneficiam os veículos elétricos. E, acrescentam, "eA proposta passa pela tributação em sede de IUC dos veículos elétricos de acordo com a potência dos seus motores, mantendo isenta a taxa adicional de carbono aplicada a veículos a combustão.A petição está disponível aqui