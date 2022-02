Energia e alimentos mais caros, incerteza nos juros: como a guerra afeta o seu bolso

A invasão da Rússia pela Ucrânia acontece do outro lado da Europa, a milhares de quilómetros de distância, mas tem implicações económicas globais – e para Portugal. O conflito traz o risco de mais subidas dos preços da energia e dos produtos alimentares, num contexto em que os preços já estavam a subir. O impacto na inflação poderá trazer outro impacto, nos juros, tirando força à recuperação económica a seguir à pandemia.

Um dos choques mais imediatos acontece no preço dos cereais e dos alimentos que incorporam cereais, como a carne e os ovos. A Ucrânia é o sexto maior produtor mundial de milho, o sétimo maior produtor de trigo, tendo também posições de destaque na cevada e outros cereais. A guerra "vai ter impacto na cadeia de abastecimento, que já estava com sérios problemas em termos da subida dos preços, que se estavam a acentuar no primeiro trimestre deste ano", aponta Jorge Tomás Henriques.

O presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) indica que os futuros do trigo, cevada e milho estão a subir já 12% por causa do conflito, o que sinaliza a pressão sobre quem compra estes cereais. Os futuros são contratos em que o comprador fixa o preço a que quer adquirir num prazo predeterminado, sendo uma forma de contornar a volatilidade nos preços destas matérias-primas.