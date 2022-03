Guerra na Ucrânia. A vida vai ficar (ainda mais) cara

Quando a SÁBADO perguntou ao economista-chefe de um dos maiores bancos em Portugal para comentar os impactos económicos da invasão russa da Ucrânia, a resposta foi imediata: "Ainda não sabemos, precisamos de tempo." Por todo o lado, incluindo no Banco de Portugal, "os cenários com previsões estão a ser atirados para o lixo", explica uma fonte do sistema financeiro. A incerteza enorme para a economia portuguesa não é sobre o sinal dos impactos, que parece claramente negativo. A incerteza é sobre a duração e a intensidade do conflito, que ditará a extensão das suas ramificações económicas e financeiras.