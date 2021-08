Primeiro emprego: o que procuram as empresas?

Durante quase sete meses, Beatriz Vieira fez da procura de emprego a sua rotina. Todas as manhãs, visitava sites de anúncios à procura dos que melhor encaixassem na sua formação em Direito, em Coimbra, com um mestrado em Ciências Jurídico Forenses e pós-graduação em Direito Bancário. O ano 2020 arrancou com respostas – finalmente. Foi chamada para entrevistas, estava selecionada para alguns estágios. "Mas quando chegámos ao fim de fevereiro ou março, deixou de haver ofertas e foi muito assustador. Comecei a receber emails que me diziam que os programas estavam suspensos. Foi muito difícil", relata. Aconteceu o mesmo com recém-formados de todo o País.



Na Universidade Nova de Lisboa, o reitor, João Sàágua, diz à SÁBADO ter registado uma retração na oferta de estágios curriculares e profissionais apenas "durante o estado de emergência". A Universidade Lusófona refere que 5% dos estágios curriculares dos seus alunos foram cancelados. E que, durante os meses de março a maio, 90% dos estágios nos setores do turismo, e nas áreas sociais e humanas foram suspensos. Mas nos meses seguintes houve uma retoma de 70% – e "apenas 5% foram efetivamente cancelados".





Beatriz, de 24 anos, integra os números dessa retoma. Apesar de, em março, a ameaça da Covid-19 ter enviado todos os trabalhadores não essenciais do País para as suas casas, manteve a procura diária. E num site de uma universidade, que não a sua, encontrou um anúncio para o banco de investimento Natixis. A instituição francesa implantara-se no Porto em 2017 e decidiu manter o plano de contratar cerca de 250 pessoas ao ano em Portugal apesar do contexto. "Este ano planeamos acabar com cerca de mil [profissionais] e enquanto o crescimento tem sido à base de IT, a parte tecnológica do banco, estamos a desenvolver as atividades de suporte à banca (Recursos Humanos, Serviços Financeiros) de Nova Iorque a Hong Kong", explica o diretor de recursos humanos da Natixis Portugal, Maurício Marques.