“A universidade não é uma escola profissional. Serve para fazer pensar”

Os filhos de portugueses emigrados na Suíça pouco sabem de Portugal, da sua História e cultura. Luisa Delgado quer combater esta lacuna e criar uma fundação para a educação na sua região natal, o vale de Engadina, onde há muitos portugueses. Como emigrante e imigrante, que também se sente, considera fundamental sabermos de onde viemos. Na sua agenda estão também investimentos em produtos artesanais portugueses. Fala-nos com entusiasmo sobre o que é preciso fazer, do design à marca, para converter o artesanato, tão rico em Portugal, em luxo.Nascida na Suíça, em 1966, começou a sua carreira em Portugal na norte-americana Procter & Gamble, depois de ter casado com um português que aqui conheceu durante as férias. Tem a experiência de setores tão diferentes como o retalho, a decoração, a banca de investimento, os brinquedos, o software de gestão e os produtos de luxo. Uma gestora global que nos dá o seu olhar sobre a formação necessária para uma carreira e sobre as especificidades de gestão de cada país.