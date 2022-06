O que acontece aos reclusos quando chega a hora de sair da prisão?

A Reshape é uma organização que ajuda os reclusos no seu processo de transição para a vida em sociedade e em breve esta ajuda vai aumentar com uma casa de saída para reclusos que não têm família.

A Reshape vai inaugurar, com o apoio da Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais uma casa de saída para "12 pessoas que saem das prisões e que não têm onde ficar nem uma rede se suporte". Segundo as declarações do diretor executivo da Reshape, Duarte Fonseca, à SÁBADO "o objetivo é que com o plano de 9 a 12 meses as pessoas consigam estar a trabalhar e independentes para que possam constituir a sua vida".