'Por favor, vá para casa', é assim que uma start-up indiana evita horas extras

Na Índia uma start-up de tecnologia, a SoftGrid Computers, está a lutar contra a cultura do excesso de trabalho e das longas jornadas através do bloqueio dos computadores na hora de saída.







Quando o computador se bloqueia parece uma mensagem no ecrã que diz: "O seu turno terminou. Por favor, vá para casa", neste momento os funcionários sabem que o horário de expediente termina dentro de dez minutos e, assim que isso acontecer, o sistema será desligado.Shweta Shukla, CEO e cofundadora, partilha que esta medida faz parte do esforço da empresa para que os empregados tenham um maior equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, uma vez que: "A pandemia deixou os nossos dias de trabalho fora do equilíbrio e todos começámos a trabalhar mais horas. Eu tenho tido dificuldade em arranjar tempo para o meu filho".A CEO fez uma publicação no Linkedin sobre a iniciativa na semana passada, que se tornou viral alcançando mais de 400 mil gostos, 12 mil partilhas e sete mil comentários.O responsável da administração da start-up, Mohammad Ali Fanee, refere que a maior parte dos funcionários estavam habituados a trabalhar em empresas onde precisavam de ter permissão para desligar os seus computadores e que a medida os chocou no início.A SoftGrid acredita "no equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, acreditamos que quando se está feliz com a sua família você trabalha bem".Os cerca de 40 funcionários da empresa refere que desde que a medida foi adotada estão a dormir melhor e se sentem mais motivados.A Organização Mundial da Saúde emitiu um relatório em 2021 onde refere que trabalhar durante muitas horas mata centenas de milhares de pessoas ao ano.