Filipa Pimenta: 'As empresas têm todo o interesse de facilitar aos colaboradores o melhor 'work-life balance' porque eles vão ser mais produtivos'

Filipa Pimenta e Ivone Patrão, duas psicólogas clínicas, lançaram recentemente o livro Dê o Salto - 10 desafios para ser feliz e produtivo, onde abordam o tema do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional (work-life balance). Em entrevista à SÁBADO, Filipa Pimenta revela os benefícios e algumas técnicas para se conseguir ser mais feliz no trabalho e anuncia que o mercado vai mesmo mudar: a semana de quatro dias vai ser uma realidade e os trabalhadores vão procurar mais as empresas que se preocupam com o bem-estar dos funcionários.