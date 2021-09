Menos alunos a entrar no Superior, mas há quase 800 cursos que já não têm lugares

Engenharia Aeroespacial continua a ser o curso com maior média nacional: 190,5 valores, uma quebra em relação ao ano passado. Medicina ocupa o segundo lugar. Quatro instituições já não têm vagas: ISCTE e as três escolas de enfermagem do País.

O número de candidatos ao Ensino Superior até cresceu em relação ao ano passado, mas menos alunos conseguiram uma colocação nesta primeira fase do concurso nacional de acesso. Entraram no ensino superior público 49.452 jovens, o que significa que foram ocupadas 77,3% das vagas.



Os números divulgados, este domingo, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MTCES) revelam uma quebra em relação ao ano anterior, que tinha batido recordes de entradas. Em 2020, os candidatos colocados na primeira fase ultrapassaram os 50 mil, algo inédito em Portugal. Ainda assim, este é o segundo maior número de colocados de sempre.



Sobram agora para as seguintes fases do concurso 6.393 lugares.