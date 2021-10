Este mercado não é para jovens. Um quarto dos portugueses tem qualificações a mais para o seu trabalho

Há cada vez mais jovens com licenciaturas, mestrados ou doutoramentos e há também cada vez mais dificuldades em entrar no mercado de trabalho, ou em encontrar um emprego que consiga equilibrar remuneração e qualificações. Durante a pandemia, a taxa de desemprego não aumentou significativamente na generalidade da população portuguesa, mas basta pegar na lupa para perceber que é entre os jovens que o desemprego mais cresceu - a taxa passou de 18,30% em 2019 para 22,60% em 2020.

Números como estes serão apresentados esta segunda-feirz, a propósito do lançamento do Observatório do Emprego Jovem, um projeto do ISCTE, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). O objetivo é juntar dados e ajudar a encontrar soluções para que os mais novos possam ter um lugar na bolha do trabalho e uma remuneração que espelhe as suas qualificações.

À SÁBADO, Paulo Marques, coordenador do Observatório do Emprego Jovem, explicou que é fundamental a criação de um pacote de medidas que incentive, quer o setor privado, quer o público, a contratar os mais jovens e a apostar na sua formação a longo prazo. E aqui é necessário ter em conta que, em 2000, apenas cerca de 11% das pessoas entre os 20 e os 34 anos tinham formação superior e que, em 2020, essa percentagem aumentou para 39,6%. "Este crescimento muito grande não foi acompanhado pela procura. Não houve um crescimento de setores capazes de absorver esta mão de obra muito mais especializada", explicou o também professor no ISCTE.