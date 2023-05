Porto quer emitir 40 milhões de euros. Paga juro de 6,25%

A SAD do Futebol Clube do Porto vai avançar com uma emissão com um montante máximo de 40 milhões de euros, e com uma taxa de juro fixa bruta ao ano de 6,25%, o valor mais elevado para uma emissão da SAD portista desde 2014, segundo o prospeto da operação entregue pela sociedade anónima à CMVM.







A oferta - que é distribuída por oito milhões de títulos de valor unitário de cinco euros com maturidade de três anos - decorre de 22 de maio a 2 de junho, podendo a SAD dos "dragões" aumentar o montante da emissão até 31 de maio.

As ordens de subscrição devem ser apresentadas para um montante mínimo de investimento de 2.500 euros, correspondente a 500 obrigações.

"O prospeto diz respeito à oferta pública e de admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (‘Euronext’) de até 8.000.000 de obrigações a emitir pela Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, com o valor nominal unitário de cinco euros e global inicial de até 40.000.000 euros", pode ler-se no documento entregue ao supervisor.



Após os custos associados à emissão, o clube poderá ter um encaixe líquido de cerca de 38 milhões de euros, que serão usados para reembolsar uma outra linha de obrigações semelhante que está prestes a atingir a maturidade.

Para atrair investidores, o Porto subiu o juro face a anteriores emissões. "A taxa de juro das Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 é fixa e igual a 6,25% ao ano (taxa anual nominal bruta, sujeita ao regime fiscal em vigor)", explica o prospeto.

A primeira data de pagamento ocorrerá a 7 de dezembro 2023 e a última é a data do reembolso, ou seja, 7 de dezembro de 2026.





O juro oferecido nesta emissão é um ponto percentual acima da linha de obrigações emitidas pela SAD portista no ano passado (5,25%).Comparando com a emissão realizada pela Benfica SAD , que angariou 60 milhões de euros, os juros oferecidos são 0,5 pontos superiores. A diferença, contudo, é menor do que a verificada nas emissões das duas SAD no ano passado, quando o Benfica oferecia 4,6% e o Porto 5,25%.

Além da oferta de subscrição, a operação conta ainda com uma oferta paralela de troca da linha " Obrigações FC Porto SAD 2021-2023", com um juro de 4,75% pelas Obrigações "FC Porto SAD 2023-2026".

A oferta de troca tem como objeto até um total de 7.966.400 obrigações, com um valor unitário de 5 euros e com um montante global de até 39,8 milhões de euros.

O Porto esclarece que "não foi deliberada a atribuição de quaisquer direitos de preferência no âmbito da oferta de troca", e que "nem existe qualquer benefício adicional ou tranche específica para acionistas da FC Porto SAD que sejam também titulares de Obrigações ‘FC Porto SAD 2021-2023’".





As sociedades anónimas desportivas têm sido dos emitentes mais ativos de obrigações junto de investidores As ordens de troca não estão sujeitas a um limite mínimo, estando apenas limitado à quantidade de obrigações da linha alvo de troca que cada investidor detém. Cada investidor pode transmitir a sua ordem de subscrição e a sua ordem de troca, de forma simultânea.As sociedades anónimas desportivas têm sido dos emitentes mais ativos de obrigações junto de investidores de retalho . Entre os três grandes, o Benfica aliviou a pressão para este ano com uma operação de troca de títulos. O Porto avança agora com esta operação, de forma a empurrar para 2026 os 39,8 milhões de euros a devolver em novembro. Já o Sporting só terá um reembolso no próximo ano.

