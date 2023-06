Porto coloca 55 milhões em dívida junto de 3.758 investidores. Procura ficou 37% acima

As obrigações FC Porto SAD 2023-2026 oferecem uma taxa de juro fixa de 6,25%, o valor mais elevado numa emissão do clube desde 2014.

A sociedade anónima desportiva (SAD) do FC Porto colocou 55 milhões de euros em nova dívida junto de mais de três mil investidores. A elevada procura por obrigações dos "dragões" levou a SAD a rever o montante em alta já durante a operação, dos anteriores 40 milhões de euros para os atuais 55 milhões, segundos os resultados enviados à CMVM.







A procura total foi de 75,49 milhões de euros, tendo por isso superado 1,37 vezes a oferta.





A operação foi composta por duas ofertas, uma de subscrição de nova dívida e outra de troca de obrigações cuja maturidade terminava em novembro deste ano, por novas obrigações que vencem em 2026.





Do total de 55 milhões de euros, cerca de 17,91 milhões de euros dizem respeito à operação de troca, o restante foi angariado através da oferta de subscrição.





Neste caso, cada obrigação da emissão 2021-2023 deu direito a uma obrigação da nova emissão acrescida dos juros corridos desde 26 de maio deste ano, inclusive, até à data de emissão e liquidação, exclusive, no montante de 0,007256944 euros por cada obrigação.





Além disso, é ainda pago "um prémio pago em numerário no valor de 0,05 euros, correspondente a 1% do valor nominal unitário das Obrigações FC Porto SAD 2021-2023", conforme explicava no prospeto da operação enviado à CMVM.





Desta linha ficam assim ainda vivos 21,89 milhões de euros que terão de ser reembolsados em novembro com o encaixe financeiro agora captado.





A oferta de troca tinha como objeto até um total de 7.966.400 obrigações, com um valor unitário de 5 euros e com um montante global de até 39,8 milhões de euros.





A SAD dos "Dragões" atingiu no quarto dia de oferta (a 25 de maio) a meta de 55 milhões de euros, colocados junto de 3.758 investidores.



O montante mínimo de subscrição foi de 2.500 euros, tendo ficado 192 investidores neste patamar mínimo. A maioria (1.717) comprou entre 2.505 euros e 5.000 euros.





Já as ordens de troca não estiveram sujeitas a um limite mínimo, tendo estado apenas limitado à quantidade de obrigações da linha alvo de troca que cada investidor detém.





Ainda assim, é possível fazer uma análise do número de investidores que acorreram a troca, a partir dos 2.500 euros até mais de 50 mil euros, tendo nesta tabela sido o patamar entre 10.005 euros e 50 mil euros aquele com maior número de investidores (377).





As obrigações FC Porto SAD 2023-2026 oferecem uma taxa de juro fixa de 6,25%, o valor mais elevado numa emissão dos "azuis-e-brancos" desde 2014.





A liquidação e admissão à negociação das novas obrigações serão realizadas esta quarta-feira.