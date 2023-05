Benfica emite 50 milhões em dívida e procura dispara

O Benfica colocou 50 milhões de euros em nova dívida junto de seis mil investidores de retalho. A procura recorde por obrigações dos encarnados levou a SAD a rever o montante em alta já durante a operação.







estádio, Benfica, SLB

"É uma emissão que consideramos um sucesso. Fiz um levantamento entre as 14 emissões que já fizemos e não encontrei nunca um valor tão alto de procura. É muito importante", afirmou o CEO Domingos Soares de Oliveira, na apresentação dos resultados da emissão. A procura atingiu os 121 milhões de euros, ou seja, 2,42 vezes acima da oferta.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Benfica SAD macroeconomia

A operação foi composta por duas ofertas, tal como já tinha sucedido em 2019, com uma componente de oferta de subscrição e outra de oferta de troca para as obrigações cuja maturidade terminava a 17 de julho de 2023.Do total de 50 milhões de euros, 22,1 milhões dizem respeito à subscrição de nova dívida. Os restantes 27,9 milhões de euros foram para a troca.Neste caso, cada obrigação da emissão 2020-2023 deu direito a uma obrigação da nova emissão acrescida dos juros corridos desde 15 de janeiro de 2023, inclusive, até à data de emissão e liquidação, exclusive, no montante de 0,067777778 euros por cada obrigação.Desta linha ficam assim ainda vivos 22 milhões de euros que terão de ser reembolsados em julho com o encaixe financeiro agora captado.O Benfica atingiu logo no primeiro de dia de oferta a meta de 50 milhões de euros, colocados junto de 6.048 investidores.O montante mínimo de subscrição foi de 2.500 euros, mas nenhum investidor ficou neste patamar mínimo. A maioria (3.461) comprou entre 2.505 euros e 5.000 euros.As obrigações Benfica 2023-2026 oferecem uma taxa de juro fixa de 5,75%, o valor mais elevado numa emissão do clube desde 2013."Quando decidimos esta taxa, decidimos a taxa que o mercado nos disse", justificou Domingos Soares de Oliveira, apontando o agravamento das taxas no mercado e sublinhando que o "spread" até baixou face à anterior colocação. "A taxa não pode ser vista de forma isolada, mas em contexto de mercado", acrescentou.A liquidação e admissão à negociação das novas obrigações serão feitas na próxima quarta-feira.