FC Porto lança empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros

O FC Porto anunciou um empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros. Os dragões avançam com um taxa de juro de 5,25 por cento para as obrigações por três anos.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD ("FC Porto SAD") está a proceder à oferta pública e de admissão à negociação de obrigações, denominadas Obrigações FC Porto SAD 2022-2025, com valor nominal unitário de €5 e taxa de juro fixa de 5,25%* ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), no montante global inicial de até €40.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da FC Porto SAD até ao dia 5 de abril de 2022, inclusive através do lançamento de uma oferta pública de subscrição em dinheiro ("Oferta de Subscrição") dirigida ao público em geral e de uma oferta pública de subscrição mediante entrega de Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 ("Oferta de Troca" e em conjunto com a Oferta de Subscrição, "Ofertas"), dirigida a titulares de Obrigações FC Porto SAD 2021-2023", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial.O clube azul e branco informou ainda que o período de subscrição ocorre entre as 8h30 de segunda-feira e as 15 horas de 8 de abril. O valor mínimo subscrito cifra-se em 2.500 euros (500 ações).A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD ("FC Porto SAD") está a proceder à oferta pública e de admissão à negociação de obrigações, denominadas Obrigações FC Porto SAD 2022-2025, com valor nominal unitário de €5 e taxa de juro fixa de 5,25%* ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), no montante global inicial de até €40.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da FC Porto SAD até ao dia 5 de abril de 2022, inclusive através do lançamento de uma oferta pública de subscrição em dinheiro ("Oferta de Subscrição") dirigida ao público em geral e de uma oferta pública de subscrição mediante entrega de Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 ("Oferta de Troca" e em conjunto com a Oferta de Subscrição, "Ofertas"), dirigida a titulares de Obrigações FC Porto SAD 2021-2023.O período das Ofertas decorre entre as 8h30 horas do dia 28 de março de 2022 e as 15h00 horas do dia 8 de abril de 2022. Na Oferta de Subscrição, o preço de subscrição por Obrigação FC Porto SAD 2022-2025 é de €5, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondentes a 500 Obrigações FC Porto SAD 2022-2025).Na Oferta de Troca, a subscrição é efetuada por troca de Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 por Obrigações FC Porto SAD 2022-2025, sendo que em contrapartida por cada Obrigação FC Porto SAD 2021-2023 (com o valor nominal unitário de €5) aceite para troca, receberá 1 Obrigação FC Porto SAD 2022-2025 (com o valor nominal unitário de €5) e um prémio em numerário no valor de €0,05, sujeito a impostos, comissões e outros encargos.Na data de liquidação da Oferta de Troca, ou seja, em 13 de abril de 2022, serão também pagos, relativamente às Obrigações FC Porto SAD 2021-2023, os juros corridos desde 26 de novembro de 2021, inclusive, até essa mesma data, exclusive, no montante de €0,090381944 por cada Obrigação FC Porto SAD 2021-2023, sujeito a impostos, comissões e outros encargos.O montante máximo de Obrigações que pode ser subscrito / trocado por cada investidor está limitado ao montante máximo das Obrigações oferecidas à subscrição / troca e está sujeito ao processo de rateio, caso a procura exceda a oferta, conforme descrito no Prospeto. Nesta situação e dados os respetivos critérios a aplicar, poderá vir a ser determinante a data em que a ordem de subscrição / troca é submetida, considerando que terão prioridade as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema da Euronext. Assim sendo, quanto mais cedo colocar a sua ordem para estas Ofertas, maior será a probabilidade de, em caso de rateio, a mesma vir a ser totalmente satisfeita.Pode transmitir a sua ordem de subscrição e/ou de troca em qualquer balcão ou centro de atendimento/investimento do intermediário financeiro.