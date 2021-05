Pequeno guia do grande devedor ao Novo Banco

João Gama Leão contou como Ricardo Salgado o convidou para almoçar e lhe disse que a família Espírito Santo não esquecia quem fazia bem por ela. Luís Filipe Vieira revelou a ajuda

do amigo "Rei dos Frangos" numa dívida vendida pelo banco. Bernardo Moniz da Maia foi revelando fundações e empresas em offshores a conta gotas. E Nuno Vasconcellos disse estar no parlamento "por convite". As audições a grandes devedores na comissão de inquérito às perdas do Novo Banco foram todas diferentes, mas em todas os inquiridos passaram pelas mesmas quatro fases: verdade, amnésia, vitimização e ataque. As empresas destes quatro devedores são responsáveis por um calote global superior a 1.500 milhões de euros.



1. Verdade

"Manifesto de antemão a intenção de não deixar qualquer pergunta sem resposta. E de dizer a verdade contra os rumores", afirmou Nuno Vasconcellos, o ex-patrão da Ongoing, no arranque da sua audição por videoconferência, a partir do Brasil. Vasconcellos foi o mais exuberante neste tipo de abertura, mas não foi o único.