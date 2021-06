Ministério Público confirma investigação a Nuno Vasconcellos da Ongoing

O Ministério Público confirma que a denúncia entregue em Junho de 2018 pelo gestor Rafael Mora deu origem a uma investigação judicial a Nuno Vasconcelos, ex-patrão do grupo Ongoing. A denúncia de 268 páginas entregue e co-assinada por Rafael Mora, que foi uma figura-chave na Ongoing e o melhor amigo de Vasconcelos, descreve com detalhe uma série de esquemas de desvio de ativos de empresas do grupo falido para o Brasil e uma sociedade no offshore do Panamá.