Presidente da Confederação do Turismo: “Não é claro como vamos sair das moratórias”

Há riscos de danos permanentes da economia, deixados pela pandemia?



Entrevista a Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal

Há potenciais fragilidades que são importantes. Há a questão das moratórias. Tenho acompanhado mais ou menos o assunto e prestado muita atenção ao que os principais banqueiros de Portugal dizem. Há coisas que ainda não percebi completamente. Os CEO dos principais bancos portugueses têm dito que para já as moratórias não são um problema. Mas depois vejo as previsões que estão a preparar para potenciais incumprimentos e os valores parecem-me estar muito aquém dos valores das moratórias. Claramente estão à espera que assim que as moratórias sejam levantadas isso não leve a uma onda de incumprimento.



