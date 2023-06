Netflix vai abrir restaurante e conta com chefes estrela Michelin

A Netflix quer aproximar-se dos seus subscritores e vai abrir um restaurante inspirado nas séries de culinária existentes na plataforma de streaming.







O Netflix Bites vai abrir em Los Angeles, Estados Unidos, perto da sede da empresa, a 30 de junho e vai estar disponível por tempo limitado.No site da Netflix é prometido uma "elevada experiência gastronómica" através de um menu de degustação especial que, apesar de ainda não ser conhecido, conta com petiscos saborosos e especialidades únicas.Para a criação da carta, que ainda não foi divulgada, a Netflix conta com Curtos Stone e Andrew Zimmern, de Iron Chef: em busca de uma lenda, Dominique Crenn, de Chef’s Table, Ann Kim, de Chef’s Tabel: Pizza, Nadiya Hussain, de Nadiya’s Bakes, e Jacques Torres, de Nailed It!Além destes chefes serem estrelas das séries da Netflix são também importantes chefes a nível mundial e alguns estão até na lista de premiados com estrelas Michelin, Curtos Stone tem uma estela Michelin, Dominique Crenn conta com três e é a único mulher norte-americana a ser premiada três vezes e Jacques Torres conta com duas estrelas Michelin.Para acompanhar a refeição os mixologista da série Drink Maters estão tratar da criação de cocktails personalizados.O restaurante vai estar aberto entre as 17:00 e as 22:00 todos os dias da semana e durante o fim de semana vai ainda ser disponibilizado um brunch das 10:00 às 14:00.Este restaurante faz parte do conjunto de experiências imersivas que a plataforma de streaming, que deverá ultrapassar os 251 milhões de subscritores em todo o mundo este ano, pretende lançar para "dar vida" às séries.Esta é apresentada como uma oportunidade de se aproximar dos fãs de séries como Bridgerton, Stranger Things ou La Casa de Papel através de experiências ao vivo, atividades, lojas pop-up ou até restaurantes.