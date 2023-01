23 experiências imperdíveis para 2023

Mergulhos, banquetes, arte, natureza e até viagens no tempo: à chegada de 2023, fomos em busca de 23 experiências imperdíveis de norte a sul do País, para garantir que este seja um ano a não esquecer.

Nadar com os golfinhos no meio do Atlântico, observar o Sol, viajar pelo mundo fora, aprender a dançar forró ou redescobrir Saramago. Reunimos as melhores experiências para os apaixonados por livros, pintura ou fotografia, seja nas planícies alentejanas, nas paisagens dos Açores, no Porto, Aveiro ou em Lisboa. Para os mais novos, há museus a três dimensões, sessões de leitura assistidas por cães, exposições e workshops para se tornarem pequenos chefs. Escolha os seus preferidos e comece já a preencher a agenda de 2023.