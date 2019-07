Um restaurante no Algarve, do chef Henrique Leis, quer ficar sem a estrela Michelin que lhe foi atribuída em 2000. Recorde os restaurantes portugueses premiados em 1974.





"Isto é que são uns lorpas. A água é deles, e nós vendemos-lha." Os estudiosos de Lisboa reconhecerão esta frase. Era o que diziam os galegos que andavam pelas ruas a vender aos lisboetas a água que saía gratuitamente das bicas. Era uma peculiar e antiga relação ibérica. Em Fevereiro de 1941, o famoso jornalista Eduardo Fernandes, de alcunha Esculápio, falou dela numa conferência que deu na sede do Grupo Amigos de Lisboa intitulada "Os Petisquinhos de Lisboa".Esculápio recordou como os galegos, a partir de oitocentos, foram passando de aguadeiros, carvoeiros, amoladores e moços de recados para donos de casas de pasto e tabernas espalhadas pela cidade – algumas ainda existem, como o Gambrinus e o Farta-Brutos ou a primeira Ginjinha de Lisboa (Largo de S. Domingos).Tanta oferta galega servia sobretudo para as dezenas de milhares de galegos que aqui residiam. E como estes acartavam a água em barris, era neles que se sentavam nas tascas. Ficou imagem de marca: barris (ou pipas) a servirem de cadeiras. Diz ainda Esculápio que "as casas dos galegos eram, em geral, pertença de dois patrícios que se revezavam na sua manutenção, indo cada semestre um dos sócios para a terra, a tratar dos haveres dos dois."Serve este contexto para explicar que não foi por acaso que existiu em tempos em Cascais um restaurante chamado O Pipas, que estava decorado com pipas e tinha como sócios dois galegos da mesma terra (mais um português). O Pipas foi um dos quatro restaurantes portugueses premiados pelo guia Michelin em 1974, ano que o famoso guia entrou no seu formato moderno.Fora um longo caminho para os galegos de Lisboa, que começaram com tascas onde se serviam iscas de vacas fritas em frigideiras que, para ganharem gosto, ficavam meses sem ser lavadas. Passou muito tempo, e a especialidade d’O Pipas não podia ser mais diferente.Ao lado d’O Pipas nesse ano estava o Portucale, o Aviz e o Michel.



Não havia em 1974, nem de perto, o mediatismo associado à comida que há hoje. Muito menos ao Guia Michelin, que nas quatro décadas anteriores (ver caixa) nem se lançara em Portugal. O guia de 1974 foi editado no primeiro trimestre e não foi possível encontrar uma única notícia. Na verdade, o único acontecimento gastronómico de realce em 1974 foi a peça de teatro de revista Pides na Grelha, que teve estrondoso êxito após estreia em Setembro.



Nessa altura, o guia não tinha os pequenos textos que tem actualmente sobre cada restaurante. Em 1974, eram listas com nomes, moradas, mapas, contactos e pouco mais. Muito discretamente (é até curioso verificar como era difícil ver) em alguns deles aparecia uma pequena estrela. Eram os Michelin.



Realeza europeia no marisco

Os dois galegos do Pipas eram de Pontevedra e chamavam-se Manuel Piñero González e Manuel Gil Carrera. O primeiro era conhecido como "Pinheiro", o outro era o "Manolo", que nos tinham dito que em tempos abrira em Cascais o Dom Manolo, especializado em frango assado. Quando ligámos para lá, foi o próprio a atender. Manolo tem hoje 86 anos.



Não tinha sido fácil chegar até ele. Alguém conhecia alguém que ouvira falar de alguém que fora casado com fulana que é filha de beltrano, que esteve n’O Pipas. Arranjou-se um contacto e atendeu uma senhora chamada Cecília Moreira. Trata-se da viúva de Manuel Moreira, o português que fez sociedade com os dois galegos. Foi ela que nos disse os nomes dos três sócios.



É uma história tão antiga que Manolo estranhou perguntarmos se era o Manuel Gil Carrera. "Como é que sabe o meu nome?". Foi a senhora Cecília Moreira, viúva do Manuel Moreira, d’O Pipas. "Ah! Como é que ela está? Está boa?"



O Pipas foi um fenómeno. Eram uma constante as filas no Nº18 da Rua das Flores, em Cascais. A grande especialidade era a parrilhada, uma ideia do Piñero. A parrilhada era uma travessa de marisco grelhado para duas pessoas com lagosta, lagostim, gambas, amêijoas e mexilhões. Cecília lembra-se do preço (70 escudos) e Manolo diz que saíam por dia "umas 100 parrilhadas".

Rua das Flores, Cascais

Manuel Moreira viera adolescente da terra (Vale Formoso, Covilhã) para tentar a sorte na Grande Lisboa. Foi trabalhar para a porta do restaurante Beira Mar (ainda existe na mesma Rua das Flores) a estacionar carros dos clientes, a abrir a porta, a pôr o casaco, a arranjar lume.



Manolo veio para Lisboa ainda criança com o eclodir da Guerra Civil de Espanha, em 1936. "Sou filho do Cais do Sodré [zona de Lisboa]", diz à SÁBADO. "Comecei aos 10 anos no Porto de Abrigo [fechou em 2012], a limpar cinzeiros, a vestir o casaco dos clientes…" Piñero veio mais tarde e os três conheceram-se quando eram empregados de mesa em restaurantes de Cascais.



A empresa Carrera, Moreira & Piñero, Lda iniciou actividade no dia dos Namorados de 1970 e O Pipas arrancou, arrendado e pequeno (uma sala com 12 mesas). Depois foi crescendo. "No 25 de Abril tinha 33 empregados", lembra-se Cecília Moreira. Além da parrilhada, havia mariscada, peixe grelhado e lacão com grelos (um cozido galego).



Manolo recorda-se de irem ao Pipas "o conde de Barcelona [Juan de Borbón, pai do futuro rei Juan Carlos] e o rei de Itália [Humberto II, exilado em Cascais]." Cecília Moreira lembra-se de Spínola, Stephanie do Mónaco e Ayrton Senna.



O Pipas manteve a estrela Michelin até 1978. Depois Piñero morreu, Manolo saiu (abriu o Dom Manolo em 1982) e por fim Manuel Moreira morreu também. Em 1999, a viúva assumiu o restaurante e em 2008 vendeu as quotas – acabava assim o velho Pipas.



Hoje, no Nº18 da rua das Flores está o Aroma, restaurante de ementa tailandesa, indiana e chinesa.



Um segredo no Castelo

Michel está cansado. Recebe a SÁBADO na sua casa num 13º andar na Penha de França, Lisboa, com uma esplendorosa vista para o rio não fosse a proximidade de Santa Apolónia e do barulho dos comboios. Michel está cansado, entre outras razões, porque é um histórico da cozinha em Portugal.



Vestido com roupa de casa, confortável, Michel, hoje com 72 anos, começou por dizer que não se lembrava de quase nada, mas com a conversa foram aparecendo memórias sobre o restaurante que levava o seu nome e ficava no nº 5 do Largo de Santa Cruz do Castelo, Lisboa.



Chegado a Portugal com 14 anos, em 1960, Michel foi muito novo trabalhar na cozinha do Ritz porque a mãe, professora no Liceu Francês, tinha lá conhecimentos. Depois foi guia turístico e em 1972, com apenas 26 anos e a ajuda financeira dos pais, lançou-se a solo num espaço que estava na altura a ser gerido por "uma amiga decoradora, Lucianne Brito e Cunha". Será talvez "a francesa" que um morador do largo nos disse que ali esteve antes com um restaurante chamado Babushka.



Outro vizinho diz à SÁBADO que o presidente da câmara esteve na inauguração e que Mário Soares era presença frequente. À porta do restaurante estava um porteiro e o local – lá em cima no castelo, quando não havia a turba turística de hoje – era recatado e isolado.



Michel diz que na altura em Lisboa "não havia nada", e por isso "tinha de fazer tudo": mostarda, salmão fumado, chocolate, sorvetes. Diz que a primeira rúcula que chegou a Portugal foi ele que a trouxe. Lembra-se de uma salada de queijo chévre com espinafres e vinagre de framboesa. E de uma sopa de peixe: caldo de camarões (de Vila Franca de Xira) com cabeças de cherne ou garoupa, mais azeite, alho, legumes aos cubos, pão frito e queijo ralado. A Setúbal ia buscar algas, já secas, com que dava sabor a um robalo na cataplana.



O restaurante teve uma estrela de 1974 a 1976 e de 1978 a 1984. Olivier, o mediático filho do chef, nasceu em 1975, e aos 21 anos (1996) começou a explorar a esplanada. Em 1998, pegou no restaurante, que fecharia pouco tempo depois. Até hoje.



O Nº 5 onde era o Michel está hoje betonado. O prédio é um sonho tornado realidade (para usar linguagem imobiliária): está quase desabitado e situa-se colado ao castelo. Vários moradores e vizinhos com quem a SÁBADO falou (que dizem lembrar-se bem da passagem de Michel e Olivier pelo local) notam que mudou o senhorio há poucos meses. Desconfia-se de nova vida no curto prazo.



A grande glória do Aviz

No Michel, o guia dava um intervalo de preços dos pratos entre 145 e 200 escudos – sendo que o salário mínimo em 1974 era 3.300 escudos. Ou seja, uma refeição completa de 300 escudos equivalia a 9% do salário mínimo. Bem mais acessível do que hoje, em que um menu de degustação de €120 corresponde a 21% do salário mínimo (€580).



No luxuoso Aviz, o outro premiado Michelin de ementa afrancesada, os preços eram mais caros: 210 a 510 escudos. O chef era João Ribeiro (1905-1988), uma figura tão emblemática que o crítico José Quitério diz que foi "o maior do século" e Maria de Lurdes Modesto o recorda como "o único mestre" – duas declarações contidas n’O Livro de Mestre João Ribeiro (Assírio & Alvim, 1996).

João Ribeiro nasceu em São Pedro do Sul e migrou para Lisboa com 13 anos. Fez biscates e entrou numa cozinha a sério aos 16 anos no Hotel Suíço-Atlântico. Passou depois por várias cozinhas até chegar, em 1934, à do novíssimo Hotel Aviz. Até fechar, em 1961, o hotel recebeu grande parte das personalidades mundiais que visitaram Lisboa nessas três décadas – porque na altura os dedos de uma mão não chegavam para contar os hotéis de luxo da cidade.



Calouste Gulbenkian foi lá hóspede de 1942 até à morte, em 1955, e com João Ribeiro manteria uma curiosa relação de algum despique. O chef seria chamado várias vezes por Salazar para preparar jantares de Estado e ele próprio compraria ovos e frangos à governanta do ditador, que tinha em S. Bento uma criação.



Por esta altura, não havia Guia Michelin em Portugal, daí que João Ribeiro só ganhasse a estrela de 1974 no "novo" Aviz, que após o fecho do hotel se foi instalar na Rua Serpa Pinto, ao Chiado. Em 1975 voltou a ganhar uma estrela e reformou-se.

Aviz Foto: DR

O Aviz teve sucedâneos no Centro Comercial Amoreiras e no Estoril. Em 2005 a Fundação Oriente inaugurou um Hotel Aviz na Duque de Palmela, que incluía um restaurante com o mesmo nome e algum recheio do antigo. Em 2015 foi vendido e reformado – hoje é o Hotel PortoBay Marquês e o restaurante tem outro nome e serve comida italiana.



Onde era o original Aviz, na Av. Fontes Pereira de Melo, é hoje o Hotel Sheraton. Na rua Serpa Pinto, 12B, onde o Aviz ganhou a estrela em 1974, está uma loja da Cubanas.



Portucale: obra de pedreiros

Se o Aviz foi uma coisa que aconteceu, o Portucale ainda acontece. É o único sobrevivente de 1974 e está no edifício mais alto do Porto.



A pré-história do Portucale remonta a 1914, quando vários operários que estavam a erguer a Estação de S. Bento se juntaram para formar uma cooperativa – para, por exemplo, servir como caixa de previdência. A Cooperativa dos Pedreiros rapidamente ganhou estatuto e dinamismo. Em 1927, compraram um terreno na rua da Alegria para construir a sede, e em 1969 ergueram uma torre residencial de 13 andares, sendo que do 10º ao 12º seria um hotel (Miradouro) e no 13º um restaurante (Portucale), funcionando tudo (apartamentos, hotel e restaurante) como fontes de receita.

Um prédio icónico Foto: G



Para gerir o Portucale, foram buscar Ernesto Azevedo, natural de Amarante e já com experiência no sector. Hoje é o seu filho que lhe segue as pisadas – José Azevedo, que apesar de inúmeras tentativas, não quis falar. Só por portas travessas foi possível conhecer o seu pai.

Ernesto Azevedo fazia quase tudo no restaurante (até morava num dos apartamentos da torre, no 9º andar). Era chefe de sala, definia a ementa, geria as contas e tinha fornecedores em vários cantos do país. Era frequente haver caçada no Alentejo e ligarem-lhe a perguntar se queria o javali ou as perdizes. Tinha um peixeiro no Bolhão a quem podia telefonar para pedir que fosse à lota de Matosinhos buscar lagostas.



O Portucale tinha um aspecto romântico e clássico. O guia Michelin dava como preços dos pratos de 103 a 175 escudos. Manteve a estrela até 1980 e durante muito tempo foi o grande restaurante do norte. Foi preciso esperar 30 anos até que a região voltasse a ganhar uma estrela: o Largo do Paço, em Amarante (2010) – ao Porto, só em 2015 com o Pedro Lemos.



Ernesto Azevedo, a alma do Portucale, condecorado pelo Governo em 1997, morreu em 2006.





Artigo orginalmente publicado na revista SÁBADO de 22 de novembro de 2018.